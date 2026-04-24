Poslušajte kako hit Jakova Jozinovića zvuči u izvedbi našeg influencera: ''Kakva glaščina!''

Marco Cuccurin ponovno je zapalio društvene mreže, spontanim nastupom s jedne zabave pokazao je da ozbiljno cilja na povratak u glazbene vode.
Mladi pjevač i influencer Marco Cuccurin privukao je pažnju javnosti spontanim nastupom koji bi mu, kako sam kaže, mogao otvoriti novo poglavlje u glazbenoj karijeri.
Na društvenim mrežama podijelio je snimku sa zabave na kojoj, na nagovor okupljenih, preuzima mikrofon i zapjeva pred oduševljenom publikom.
Pjesma koju je otpjevao je novi veliki hit Jakova Jozinovića ''Ja volim''.
Cuccurin je uz objavu poslao i jasnu poruku: ''Mogu li sada dobiti priliku kao naš Jakov? Može li ovo ići viralno? Vrijeme je za novu pjesmu!''
Time se izravno obratio i mladom pjevaču Jakovu Jozinoviću (20), koji je svoju popularnost izgradio upravo zahvaljujući viralnim izvedbama na društvenim mrežama.
''Kada ćemo ovo skupa?'', pitao je Jakova.
Marco Cuccurin Foto: Josip Moler/Cropix
Reakcije pratitelja nisu izostale.
''Koja glasčina! Bravo Marko!'', ''Iskreno bolji od njega'' i ''Bolje pjeva od Jakova'', ''Bravoooo, kapa do poda, čekamo prvi hit''.
Nedavno je Marko ogolio dušu i priznao kroz što prolazi, više pogledajte OVDJE.
