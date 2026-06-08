Što o Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji misli bivši talijanski nogometaš?

Za nekoliko dana počinje Svjetsko nogometno prvenstvo, koje mnogi s nestrpljenjem očekuju. A najvažnija sporedna stvar na svijetu bila je jedna od tema Sunset Sports Festivala u Zadru. Što misli o Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, našoj je ekipi ispričao bivši talijanski nogometaš Alessandro del Piero, a Igor Štimac otkrio ima li u obitelji spotskog nasljednika.

Dok se na Sunset Sports Festivalu u Zadru okupljaju najveća imena sporta i sportske industrije, jedna tema ovih dana posebno zaokuplja pažnju – početak Svjetskog prvenstva u nogometu. Favoriti postoje, prognoze su različite, ali jedno je sigurno – nogometna groznica već je počela. Očekivanja od Hrvatske nogometne reprezentacije su velika.



''Upitnici su mi iznad glave. Ne zato što ne vjerujem u kvalitetu. Nego zato što su već došli do finala prije nekoliko godina bez da je itko očekivao. Ovaj tim, ova reprezentacija veći su postigli jako puno, nevjerojatne rezultate'', izjavio je Alessandro del Piero.

Alessandro del Piero Foto: In Magazin

''Nadam se drugom krugu za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, pa vidjet ćemo dalje. Ali mislim da BH ima malo možda lakšu grupu, ali mi uvijek kad imamo očekivanje onda nekako se to i poremeti, ali nadamo se najboljem, naravno'', govori košarkaš Jusuf Nurkić.



''Pa miran sam što se tiče Hrvatske, nisam toliko uzrujan kao mnogi što dižu u paniku kad je ne bi trebalo dizati ili padaju u euforiju nakon isto tako jedne epizode. Prema tome Hrvatska je uvijek bila stabilna, Zlatko zna što želi, igrači se jako poznaju dobro sa izbornikom, uvjeren sam kako će stvari leći na svoje mjesto onda kad to bude trebalo najviše i puna podrška'', zaključio je Igor Štimac.



''Moje želje su da Hrvatska bude prvak svijeta, barem onda da je Španjolska ako nije Hrvatska. A predviđanja mislim da bi mogla možda Francuska, Njemačka po meni da bi oni mogli biti'', kaže Andy Bara.

Utakmice Hrvatske reprezentacije pratit će se naravno s posebnim emocijama.



''Želim našima da budu hrabri da daju sve od sebe to je onda najvažnije a ja vjerujem onda ako daju sve od sebe i budu hrabri da će rezultat biti dobar'', poručila je Sandra Paović.



''Kad igra Hajduk, kad igra Hrvatska, nemam što govorit, kao i svaki drugi navijač. Smanjio sam psovke, na to sam ponosan, a drugo je sve ovako. Međutim, nogomet volim i velike utakmice, prave utakmice, gledat onako malo u tišoj atmosferi'', iskren je Igor Štimac.

In Magazin: Sunset Sports Festival - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Sunset Sports Festival - 3 Foto: In Magazin

Miljenik mnogih navijača svakako je Luka Modrić koji ne prestaje oduševljavati nogometni svijet.

''On je sjajan, prije dvije godina imali smo priliku otići na večeru. I vidjeli smo se još nekoliko puta nakon toga. To je nevjerojatno. Njegova karijera, sviđa mi se njegova osobnost, karakter. Ne samo izvedba na terenu, poruka koja je poslana svijetu, to je lijepa poruka. On je snažan, brz, jak igrač. Vidiš igrača koji ima izniman mozak za nogomet'', govori Alessandro del Piero.

Kako je igračima ali i trenerima prije velikih natjecanja najbolje zna Igor Štimac. O tome je govorio i na panelu na ovom festivalu. A kako kaže na putu do uspjeha jedna će stvar biti presudna.



''Mentalna snaga je ključ svega, rad na mentalnoj snazi mora biti svakodnevan'', zaključio je Štimac.

Stopama bivšeg izbornika i legendarnog Vatrenog krenula si njegovi mlađi sinovi.



''Treniraju, oba su talentirana, pa što Bog da'', kaže Štimac.

In Magazin: Sunset Sports Festival - 4 Foto: In Magazin



A jel bi to Igor htio?

''Osobno ne bi. Ima puno drugih ljepših stvari, o kojima mogu sanjati, ali vole nogomet, bez ikakvog mog učešća ili sudjelovanja ili pritiska u kontekstu toga i neka uživaju, rekao sam i samo uživajte'', otkrio nam je Igor.

Uoči početka Svjetskog prvenstva jedno je sigurno – optimizma ne nedostaje. Mišljenja su različita, ali zajednička je nada da bi Hrvatska ponovno mogla biti jedna od priča prvenstva. Hoće li Vatreni još jednom nadmašiti očekivanja, pokazat će teren. A do tada, navijači mogu samo brojati dane do prvog sučevog zvižduka.

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