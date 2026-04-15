Novinarka NFL-a odlučila se na hitni korak nakon skandala s oženjenim trenerom

NFL novinarka Dianna Russini našla se u središtu skandala koji je uzdrmao sportske i medijske krugove, a cijela priča kulminirala je njezinom iznenadnom ostavkom u The Athleticu nakon objave kontroverznih fotografija.

Dianna Russini dala je ostavku na poziciju u The Athleticu nakon što su u javnost procurile fotografije koje su izazvale veliku medijsku pažnju i pokrenule internu istragu unutar redakcije.

Iskusna NFL novinarka našla se u središtu kontroverze nakon što je Page Six objavio ekskluzivne fotografije na kojima boravi u luksuznom resortu Ambiente u Sedoni u Arizoni zajedno s trenerom New England Patriotsa Mikeom Vrabelom. Dodatnu težinu cijeloj priči daje činjenica da su i Russini i Vrabel u braku s drugim partnerima.

U pismu koje je uputila izvršnom uredniku Athletica Stevenu Ginsbergu, Russini je objasnila razloge svoje odluke da napusti redakciju prije isteka ugovora, koji je trebao trajati do 30. lipnja.

''Tijekom svoje karijere pratila sam NFL profesionalno i predano i stojim iza svake priče koju sam ikada objavila. Kada se članak prvi put pojavio, The Athletic me bezrezervno podržao i izrazio povjerenje u moj rad. Na tome sam zahvalna'', poručila je Russini.

Međutim, situacija se ubrzo zakomplicirala.

''U danima koji su uslijedili, komentatori u raznim medijima upustili su se u špekulacije koje nemaju uporište u činjenicama. Ova medijska hajka dodatno se rasplamsava bez obzira na proces provjere koji The Athletic pokušava provesti'', dodala je.

Naglasila je kako ne želi biti dio javne istrage koja je, prema njezinim riječima, već nanijela ozbiljnu štetu.

''Odlučila sam se povući sada, prije isteka ugovora — ne zato što prihvaćam narativ koji se stvorio, već zato što mu ne želim davati dodatni prostor niti dopustiti da definira mene ili moju karijeru'', zaključila je.

Russini je u The Athleticu radila od 2023. godine i imala titulu Senior NFL Insider.

S druge strane, urednik Steven Ginsberg potvrdio je njezin odlazak u internom dopisu zaposlenicima, ističući kako je odluka donesena dok je istraga još uvijek bila u tijeku.

''Kada smo prošli tjedan upoznati sa situacijom, postojale su određene zabrinutosti, ali dobili smo detaljno objašnjenje i naš je instinkt bio podržati kolegicu dok smo nastavili s pregledom slučaja. Kako su se pojavljivale nove informacije, otvorena su dodatna pitanja koja su postala dio istrage'', naveo je Ginsberg.

Dodao je i kako će The Athletic nastaviti s detaljnom revizijom njezina rada, pod vodstvom direktora za uredničke standarde Mikea Semela.

Fotografije koje su pokrenule cijelu priču snimljene su 28. ožujka. Prema izvorima Page Sixa, Russini i Vrabel započeli su dan doručkom na terasi hotelskog restorana oko 10:30 sati, nakon čega su proveli oko sat vremena zajedno uz bazen te u hidromasažnoj kadi.

Istog dana navečer viđeni su i na privatnoj krovnoj terasi jednog od luksuznih bungalova, smještaja koji je dostupan isključivo gostima i čija cijena doseže i do 2.160 dolara po noćenju.

Fotografije prikazuju njihovo prisno ponašanje, zagrljaje u zalazak sunca, isprepletene prste i blizinu licem u lice, a prema svjedocima, par je u jednom trenutku čak i zaplesao.

Oboje su se naknadno oglasili i pokušali umanjiti značenje objavljenih scena.

''Ove fotografije prikazuju potpuno bezazlenu interakciju i svaka drugačija interpretacija je smiješna'', izjavio je Vrabel, dodavši kako nema potrebe za daljnjim komentarima.

Russini je, pak, istaknula kako fotografije ne prikazuju širi kontekst.

''Tijekom dana s nama je bilo još šest osoba. Kao i većina NFL novinara, i ja komuniciram s izvorima izvan stadiona i službenih događanja'', rekla je.

Unatoč tim objašnjenjima, The New York Times, vlasnik Athletica, prošlog je tjedna odlučio privremeno udaljiti Russini s posla dok traje interna istraga, uključujući i pregled njezina novinarskog rada.

Izvori bliski redakciji navode kako su prve analize sugerirale da fotografijama nedostaje kontekst, no naknadne informacije otvorile su dodatna pitanja.

''Novi detalji iz izvješća Page Sixa i informacije iz istrage izazvali su dodatnu zabrinutost koja se sada dalje razmatra. Istraga je i dalje u tijeku'', rekao je izvor.

Privatno, Russini je od 2020. u braku s Kevinom Goldschmidtom, izvršnim direktorom lanca Shake Shack, s kojim ima dvoje djece.

Mike Vrabel, bivši NFL igrač i aktualni trener Patriotsa, u braku je sa suprugom Jen već 26 godina. Par ima dva sina, a jedan od njih, Tyler, kratko je igrao za Atlanta Falconse.

