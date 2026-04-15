Beograd posjetio jedan od najpoznatijih svjetskih kuhara, koji ima i vlastiti TV show

Slavni britanski chef ovih je dana privukao veliku pažnju tijekom boravka u Beogradu, gdje je spojio posao i užitak. Osim što je istraživao lokalne okuse, posebno oduševljenje izazvao je njegov susret s brojnim obožavateljima.

Poznati britanski chef Jamie Oliver ovih dana boravi u Beogradu, gdje je posjetio i svoj restoran u sklopu Food Hangara – Jamie’s Pasta Bar, a to je privuklo veliku pažnju javnosti.

Tijekom boravka nije propustio istražiti ni lokalnu gastronomsku ponudu, pa je tako kušao domaće sireve, kajmak i suhomesnate proizvode, piše Kurir. Nije skrivao oduševljenje bogatstvom boja, mirisa i okusa dok je razgledavao tržnicu inspiriranu poznatim španjolskim konceptom.

Jamie Oliver u Beogradu Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Galerija 2 2 2 2 2

U svom prepoznatljivom, opuštenom stilu, srdačno je razgovarao s prodavačima i prolaznicima, rado pozirajući za fotografije i upijajući autentičnu atmosferu grada. Njegov dolazak brzo je privukao velik broj ljudi, pa se oko slavnog chefa stvorila prava gužva.

Posebno zanimljiv trenutak dogodio se kada ga je jedan obožavatelj zamolio da mu se potpiše na ruku, što je Oliver uz osmijeh prihvatio i time dodatno oduševio okupljene.

U sklopu boravka jučer je u svom restoranu i osobno kuhao, što je posebno razveselilo posjetitelje. Za tu je prigodu pripremio jelovnik inspiriran klasičnom talijanskom kuhinjom, čime je dodatno obogatio cjelokupno gastronomsko iskustvo. Video možete pogledati OVDJE.

