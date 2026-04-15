Stipe Drviš s fatalnom brinetom uživao na karipskom otoku, pao je i poljubac

Uz prizore flamingosa, tirkizno more i gotovo nestvarnu kulisu, Drviš je podijelio djelić svoje intime – trenutak koji je mnogima zapeo za oko.

Bivši svjetski boksački prvak u poluteškoj kategoriji, Stipe Drviš, i nakon razvoda od Erike Komel 2021. godine, ostao je zanimljiva figura javnosti – osobito kada je riječ o njegovu privatnom životu.

Poznat po čestim putovanjima, Drviš se nedavno javio s Arube, karipskog otočja poznatog po rajskim pješčanim plažama, kristalno čistom moru i opuštenom ritmu. Upravo je jedan video s plaže, okružen egzotičnim prizorima, posebno privukao pažnju njegovih pratitelja.

Naime, prošetao je uz more u društvu zanosne brinete, a njihova bliskost nije prošla nezapaženo. Držeći se za ruke, uz lagane korake po toplom pijesku i široke osmijehe, djelovali su vrlo povezano, a jedan prizor posebno se istaknuo - trenutak kada je pao i poljubac

Stipe Drviš i Nikolina Tarčuki Foto: Instagram

Ime ove brinete, koja pažnju privlači i svojim izgledom, je Nikolina Tarčuki, a poznato je i da su zajedno već putovali svijetom.

Kako su se on i Nikolina upoznali otkrio je u prošle godine.

"Prvi put smo se upoznali 2006. godine u mojoj rodnoj Makarskoj odakle je i Nikolina. Ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled, ali definitivno smo se svidjeli jedno drugom. Zbližili smo se nakon nekog vremena i mogu reći zaljubili, ali smo na kraju ostali prijatelji jer sam u tom trenutku prebrzo živio i imao buran život. Nakon razvoda sam otišao u Makarsku gdje inače provodim veći dio ljeta i ponovno smo se tamo sreli i počeli družiti. Druženje je brzo preraslo u ljubav i vezu", ispričao je za net.hr.

Inače, Stipe sa bivšim suprugom ima kćer Lanu, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

