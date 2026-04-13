Pamtite li buntovnu Faith? Život joj se promijenio nakon teškog skandala

Eliza Dushku, najpoznatija po ulozi Faith u seriji "Buffy, ubojica vampira", nakon uspješne televizijske karijere povukla se iz Hollywooda nakon što je kolegu optužila za seksualno uznemiravanje.

Serija "Buffy, ubojica vampira" ostala je duboko ukorijenjena u pop kulturu devedesetih i 2000-ih. Mistična serija u kojoj se tinejdžerica bori protiv različitih demona prikovala je milenijalce za male ekrane, od kojih su se neki usko povezali s likovima, pogotovo onima koji su manje shvaćeni.

Jedna od takvih likova bila je Faith, koju je tumačila Eliza Dushku, jedno od najprepoznatljivijih lica televizije iz tog razdoblja.

Iako je ostvarila brojne hvaljene uloge, publika ju najviše pamti po ulozi buntovne ubojice vampira, a upravo je taj lik – mračniji i kompleksniji kontrast glavnoj junakinji – obilježio njezinu karijeru i osigurao joj status jedne od omiljenih bad girl glumica svoje generacije.

Rođena je 30. prosinca 1980. u Bostonu kao najmlađe dijete i jedina kći školskog učitelja albanskog porijekla i profesorice političke znanosti. Interes za glumu pokazala je još kao dijete, a prve uloge ostvarila je vrlo rano, već početkom 90-ih, kada je ostvarila uloge u filmovima "That Night", "This Boy's Lige" i "Istinite laži", gdje je glumila kćer likova Arnolda Schwarzeneggera i Jamie Lee Curtis.

Iako je planirala studirati na Suffolk Universityju, karijera ju je odvela u potpuno drugom smjeru – audicija za "Buffy" promijenila joj je život.

Uloga Faith trebala je biti kratka, no zbog popularnosti lika ostala je u seriji i vratila se u nekoliko sezona, a potom i u spin-offu "Angel". Koliko je bila popularna, pokazuje i to da je producent Joss Whedon razmišljao o spin-offu s Faith, koji se na koncu nije ostvario.

Nakon uspjeha u "Buffy", Dushku je nastavila nizati projekte poput "Tru Calling", "Dollhouse", gdje je bila i producentica brojne filmske i gostujuće uloge, uključujući "Bring It On" i druge projekte. U kasnijoj fazi karijere pojavila se i u seriji "Bull", što će se pokazati kao ključan, ali i kontroverzan trenutak njezina profesionalnog života.

Godine 2018. Dushku je optužila kolegu Michaela Weatherlyja za neprimjereno ponašanje na setu serije "Bull", što je uključivalo komentare o njezinom izgledu, šale o silovanju, sugestije o trojcu i izjave da bi je prebacio preko koljena i udario. Sama je kasnije izjavila da je bila izložena takvom ponašanju dan za danom, 10 do 12 sati.

Nakon što je prijavila problem, njezin lik je izbačen iz serije, na što je podnijela tužbu zbog obmazde, dok su producenti službeno navodili kreativne razloge.

Nakon pravnog procesa i video dokaza, televizija CBS joj je kasnije isplatila oko 9,5 milijuna dolara nagodbe. Ovaj slučaj izazvao je veliku raspravu u Hollywoodu i dodatno osnažilo #MeToo pokret, pogotovo jer unatoč teškim optužbama, Weatherly je nastavio s radom u seriji "Bull", a kratko se vratio i u NCIS franšizu, dok Dushku više nije dobivala uloge.

Nakon tog iskustva, Dushku se postupno povukla iz glume – posljednji put pred kamerama pojavila se 2017., a kasnije je i službeno potvrdila da više ne planira glumačku karijeru. Umjesto toga, potpuno je promijenila životni smjer. Danas se bavi mentalnim zdravljem, završila je studij iz tog područja i radi kao savjetnica, fokusirajući se na terapiju i osobni razvoj.

Sama je istaknula kako je to njezin pravi poziv, nastao iz osobnih iskustava i želje da pomogne drugima.

Eliza danas živi u Bostonu sa suprugom Peterom Palandjianom i njihovom djecom, daleko od hollywoodskog glamura. Otvoreno govori o osobnim traumama i putu oporavka, uključujući borbu s ovisnošću i iskustva iz industrije, što je dodatno utjecalo na njezinu odluku da napusti glumu i posveti se drugačijem životu.

Iako je mnogi i dalje pamte kao karizmatičnu Faith, Eliza Dushku danas je simbol jedne drugačije priče – o odlasku iz Hollywooda, suočavanju s teškim iskustvima i pronalasku novog smisla izvan reflektora. Njezina transformacija pokazuje kako i najveće zvijezde ponekad odluče potpuno promijeniti životni put – i pritom inspirirati druge na isti korak.

