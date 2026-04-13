Gdje je danas Tina iz ''Kud puklo da puklo''? Pred njom je najvažnija životna uloga

Moniku Mihajlović upoznali smo kao Tinu u "Kud puklo da puklo", a sada ju očekuje uloga majke.

"Kud puklo da puklo" jedna je od najgledanijih domaćih humorističnih serija koja je osvojila publiku pričom o životu u izmišljenom selu Oštrovcu. Kroz niz komičnih i ljubavnih zapleta, serija prati sukobe, intrige i svakodnevne dogodovštine živopisnih likova, među kojima je bila i Tina Žeravica, koju je tumačila Monika Mihajlović.

Lijepa glumica danas vodi znatno mirniji život, daleko od stalne medijske pozornosti, ali i dalje je ostala aktivna na glumačkoj sceni.

Galerija 6 6 6 6 6

Monika Mihajlović Rotim - 8 Foto: CROPIX

Monika Mihajlović Rotim - 4 Foto: Berislava Picek / CROPIX

Nakon završetka popularne serije, u kojoj se pojavila sredinom druge sezone, Mihajlović je nastavila graditi karijeru u televizijskim projektima, ali i uz povremene pauze od javnog života. Publika ju pamti i po seriji "Tajne", dok se posljednjih godina vratila na male ekrane ulogom u jednom televizijskom projektu, čime je ponovno potvrdila svoj glumački kontinuitet.

Ipak, najveće promjene dogodile su se u njezinu privatnom životu. Glumica se 2025. godine udala za neurokirurga Antu Rotima, a njihov odnos brzo je postao jedna od ljepših ljubavnih priča na domaćoj sceni. Prije nekoliko tjedana stigla je i velika vijest – par očekuje prvo dijete, djevojčicu, zbog čega je Monika odlučila usporiti tempo i posvetiti se obitelji.

Monika Mihajlović Rotim - 3 Foto: YouTube Screenshot

Monika Mihajlović Rotim - 2 Foto: Danijel Soldo / CROPIX

U intervjuima je priznala kako ju je trudnoća potpuno emotivno preplavila te da joj je donijela potpuno novu perspektivu života. Upravo zbog toga trenutačno ne prihvaća nove projekte, već se fokusira na pripreme za majčinstvo i vrijeme koje želi posvetiti sebi i obitelji.

Za razliku od razdoblja kada je svakodnevno bila na ekranima, Mihajlović danas bira projekte selektivnije i živi povučenijim životom. Jedan od razloga jest i multipla skleroza, koja joj je dijagnosticirana tijekom pandemije COVID-a.

"Imam dosta lagani oblik multiple skleroze. Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga, pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze", ispričala je za RTL i dodala kako joj je dijagnoza postavljena nakon otkrivanja lezija na mozgu.

Monika Mihajlović Rotim - 5 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Monika Mihajlović Rotim - 3 Foto: Berislava Picek / CROPIX

Celebrity Meri Goldašić o poslu influencera: ''Ne pada mi na pamet kukati jer znam što je krvavo zarađen novac''

Mihajlović Rotim, koja je u međuvremenu otvorila i salon za pse, otkrila je i kako je dijagnoza na nju utjecala najviše psihički: "Multipla skleroza napada živce i ljudima se ruke tresu, ostaju bez mobilnosti u rukama. Vrlo često zna napasti i hod, pa ima ljudi koji hodaju s određenim pomagalom, štapom ili su u kolicima. I tu sam počela postavljati pitanja. Ovaj moj posao fokusiran je na moje ruke i zaista mi trebaju ruke kako bih mogla raditi ovaj posao. Što ako? I tu je onda krenulo pitanje na koje nema odgovara i koje je možda pogrešno. Što ću ja sada ako meni multipla udari na ruke i ja neću moći raditi ovaj posao? Multipla zna nekada udariti i na govor. Što ako mi udari na govor, pa se neću moći baviti glumom?"

Sada se 34-godišnja glumica priprema za svoju najveću ulogu u životu, no mnogima će i danas ostati upamćena kao Tina Žeravica.

