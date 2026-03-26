Bila je simbol snažnih ženskih likova: Njezina uloga redefinirala je cijelu jednu eru

Sarah Michelle Gellar mnogi pamte kao nezaboravnu Buffy, a i danas je aktivna u industriji, uspješno spajajući karijeru, obiteljski život i status pop-kulturne ikone.

Devedesete su iznjedrile generaciju glumačkih zvijezda koje su definirale pop kulturu tog vremena – od teen filmova i horora do kultnih TV serija koje se i danas rado gledaju. Među njima posebno se istaknula Sarah Michelle Gellar, lice koje je obilježilo cijelu jednu eru, od velikih filmskih hitova do nezaboravne uloge u seriji "Buffy, ubojica vampira".

Glumica koja će u travnju proslaviti 49. rođendan ponovno je bila u središtu pozornosti kada se pojavila na londonskoj premijeri filma "Ready Or Not 2: Here I Come", gdje je zablistala gotovo istim sjajem kakav je imala još krajem 90-ih.

No glamurozni izlazak dogodio se u osjetljivom trenutku – nedugo nakon što je potvrđeno otkazivanje dugo očekivanog reboota serije "Buffy, ubojica vampira", ali i nakon smrti njezina kolege iz serije Nicholasa Brendona, što je dodatno potreslo fanove.

Rođena je 1977. u New Yorku, a već kao dijete počela je raditi u industriji zabave. Prve uloge ostvarila je kroz reklame i televizijske projekte, a šira publika upoznala ju je kroz sapunicu "All My Children", za koju je osvojila i nagradu Daytime Emmy.

Krajem devedesetih postala je jedno od najtraženijih mladih imena Hollywooda.

U filmu "Znam što si radila prošlog ljeta" (I Know What You Did Last Summer) učvrstila je status horor zvijezde, dok joj je uloga manipulativne Kathryn u "Okrutnim namjerama" (Cruel Intentions) donijela kultni status i pokazala njezin raspon kao glumice.

Ipak, najveći trag ostavila je kao Buffy Summers u seriji "Buffy, ubojica vampira" (1997.–2003.), koja je postala globalni fenomen. Serija je redefinirala žanr, spojivši tinejdžersku dramu, horor i humor, a lik Buffy postao je simbol snažne, samostalne žene na televiziji. Utjecaj serije osjeća se i danas – od pop kulture do načina na koji se pišu ženski likovi u serijama.

Početkom 2000-ih Gellar je nastavila nizati uspjehe, a posebno se istaknula u filmovima "Scooby-Doo" i "Scooby-Doo 2", gdje je glumila Daphne. U tim je projektima surađivala i s Freddiejem Prinzeom Jr., što će se pokazati sudbonosnim i u privatnom životu.

Sarah i Freddie Prinze Jr. upoznali su se tijekom snimanja filma "Znam što si radila prošlog ljeta", a vjenčali su se 2002. godine. Danas imaju dvoje djece i jedan su od najstabilnijih parova u Hollywoodu, poznati po tome što svoj privatni život drže podalje od skandala.

Nakon završetka serije, Gellar se svjesno povukla iz hiperaktivnog tempa Hollywooda. Birala je manje projekte i fokusirala se na obitelj, ali se povremeno vraćala televiziji i filmu. Osim glume, okušala se i u poslovnim projektima, uključujući prehrambeni brend.

Velika vijest o mogućem povratku "Buffy" uzburkala je fanove, no projekt je nedavno otkazan, što je Gellar javno komentirala s razočaranjem. Glumica i ekipa navodno su bili iznenađeni odlukom, a dodatne polemike izazvale su izjave o tome kako neki ključni ljudi u produkciji nisu bili fanovi originalne serije.

Danas balansira između obiteljskog života i novih projekata. Nastavlja glumiti, pojavljuje se na važnim događanjima i ostaje aktivna na društvenim mrežama, gdje održava kontakt s fanovima.

Iako su se vremena promijenila, jedno ostaje isto – Sarah Michelle Gellar i dalje je sinonim za jednu eru televizije. Bez obzira na to hoće li se "Buffy" ikada vratiti na male ekrane, njezin utjecaj na generacije gledatelja već je neizbrisiv.

