Malo tko će ostati ravnodušan: Bruce Willis i unuka u prizoru koji slama i najtvrđa srca

Demi Moore obilježila je rođendan bivšeg supruga Brucea Willisa fotografijom s unukom Louettom.

Omiljeni holivudski snagator Bruce Willis proslavio je svoj 71. rođendan u krugu obitelji. Među onima s kojima je obilježio svoj dan bila je i njegova bivša supruga Demi Moore, s kojom je ostao u odličnim odnosima, iako su se razveli 2000. godine.

63-godišnja glumica, koja je nedavno bila u središtu razgovora zbog mogućeg korištenja lijeka za mršavljenje, obilježila je rođendan bivšeg muža dirljivom objavom na društvenim mrežama, podijelivši rijetke fotografije slavnog glumca u nježnim trenucima s njihovom unukom Louettom.

Bruce Willis i Louetta Foto: Profimedia

Na svom Instagram profilu Moore je uputila emotivnu čestitku bivšem suprugu, uz poruku kojom je dodatno naglasila snažnu povezanost njihove obitelji.

"Sve što trebaš je ljubav. Sretan rođendan, BW!", napisala je Moore.

Fotografije koje je podijelila posebno su raznježile obožavatelje. Na jednoj od njih Bruce Willis drži svoju gotovo trogodišnju unuku Louettu, kćer najstarije kćeri Rumer, u naručju dok mu ona nježno daje poljubac u obraz. Drugi kadar prikazuje djevojčicu kako ga grli oko vrata, dok se na njegovom licu vidi blagi, ali topao osmijeh.

Bruce Willis i Demi Moore - 3 Foto: Profimedia

Bruce Willis i Demi Moore - 2 Foto: Profimedia

Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

Objava Demi Moore dolazi u posebno emotivnom razdoblju za obitelj Willis. Prije tri godine javnost je doznala da se Bruce bori s frontotemporalnom demencijom, nakon što mu je prethodno dijagnosticirana afazija. Unatoč izazovima koje bolest nosi, obitelj ostaje bliska i pruža mu stalnu podršku.

Demi i Bruce su bili u braku 13 godina i imaju tri zajedničke kćeri – Rumer, Scout i Tallulah – i dalje njeguju prijateljski odnos, često ističući važnost obitelji i zajedništva.

Bruce Willis i Demi Moore - 4 Foto: Profimedia

Bruce Willis i Demi Moore - 8 Foto: Profimedia

Bruce Willis - 2 Foto: Instagram

Demi Moore i Bruce Willis s djecom - 3 Foto: Demi Moore/Instagram

Ova rođendanska objava još je jednom pokazala koliko su obiteljske veze snažne, a nježni trenuci koje je Moore podijelila s javnošću podsjetnik su na ljubav i podršku koja okružuje Brucea Willisa u ovom životnom razdoblju.

Njegov rođendan obilježila je i druga supruga Emma Heming, o čemu više čitajte OVDJE.

