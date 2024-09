Jastreb iz kultnih ''Kapelskih kresova'' slavi 50 godina karijere, prisjetio se te uloge: ''Trebao sam ja to malo bolje!''

Iako Žarko Radić godinama osvaja simpatije gledatelja u dramskim TV serijama, mnogi ga još pamte i kao Jastreba iz kultne serije Kapelski kresovi. Šarmantni glumac slavi 50 godina karijere, a nama je otkrio na kojem posebnom mjestu mu zacijele sve rane. O životu, karijeri i ljubavi Žarko je progovorio našem Davoru Gariću za In magazin.

Kad smo ovog glumačkog velikana upitali za intervju povodom pola stoljeća karijere, šarmantno je odgovorio ''Može, ali ja ću vam reć samo ono čega se sjećam!''



''Dragi moj, u ovim godinama u kojima sam ja, puno stvari se zaboravi, neke namjerno, a neke prosto zato što imaš toliko godina.

Najviše se sjećaš osjećaja koje su određeni događaji izazvali'', priznaje Žarko Radić.



Prvi je film snimio '71-e, Kapelski kresovi su ga lansirali '74-e, pa kaže da je teško odrediti početak karijere. Ipak, ove godine slavi 50 godina karijere.



''Oprosti, ne slavim! U principu, ne volim slaviti ni rođendane... Mislim da je svaki dan kad se nađeš sa dobrim ljudima, kad je zgodna prilika, da treba slaviti život!'', zaključio je.



Ulogu Jastreba u kultnoj seriji ''Kapelski kresovi'', priznaje, mogao je odraditi malo bolje.



''Mislim da mi je falilo malo muževnosti, ali to su bile takve okolnosti, ja sam bio mlad. To je bilo ratno vrijeme o kojem smo mi pričali u toj seriji, ali nekako su svi htjeli da svi budemo lijepi, elegantni, nasmijani, dobro raspoloženi, ali se ne pravdam. Trebao sam to bolje odraditi'', smatra danas.



Zavladao je kazališnim predstavama i domaćim dramskim TV serijama te postao mnogima omiljeno lice s malih ekrana.



''Uvijek dođu i kažu ''Molim vas, možemo li se slikat, mama moja vas obožava!'' ili ''Možemo li se slikat, moja djevojka stalno vas gleda!''...ili za sina ili za mamu, nikad za sebe! To je neki princip koji je drag i smiješan! Hahaha... Recimo, žena me u pekari napadne i kaže ''Sram vas bilo, onako dobru ženu varate! Pa kako možete?!''...ja kažem ''Gospođo...'', ''Ne, ne, nemojte mi ništa pričat, stvarno ste grozni!''... Ja kažem ''Dobro!'', priča Žarko.



Koja je onda tajna dobrog glumca koji traje čak 50 godina?



''Kad imam velike količine teksta onda malo teže, ali skoro uvijek idem bez knedle u grlu, radostan na posao i bilo koji problem imam, ja ga zaboravim'', kaže.



U stvarnom životu vrijeme provodi na jednom posebnom mjestu.



''Dakle, ja imam jedno polje na pola puta Split - Makarska, koje mi je u srcu jer je to obrađivao moj djed, moj tata, to mi je dio neke tradicije i u nekom užem smislu domovine! To je moj dio gdje ja najlakše napunim baterije, gdje se regeneriram, gdje sve nekakve rane najlakše zacijele'', priča Žarko.



Sretno je zaljubljen i ljubav je njegov glavni pokretač.



''Bez ljubavi ne valja život! Ljubav je vrijeme koje nju dokazuje u smislu razumijevanja, kompromisa, pažnje i svega toga što ljubav podrazumijeva'', zaključio je.



Čovjek sanja dok je živ, a Žarkov plan za budućnost prilično je skroman.



''Plan mi je da pokušam maksimalno biti dobar čovjek do kraja života i da probam pomalo sklonit oko sebe sve što me u tom smislu sprječava!''.



Mirovina se u tu priču ne uklapa.



''Penzija je zamorna, dosadna! Prije svega, naše mirovine su male, a druga stvar, ja sam to pročitao u knjigama, da mentalna aktivnost odlaže demenciju! Prema tome...'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.