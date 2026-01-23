Kumovi izvan malih ekrana: Glumci, obožavatelji i humanost na jednom mjestu!

Kad se glumci iz omiljene serije Kumovi i njihovi gledatelji spoje izvan malih ekrana, nastaju posebne priče. Druženje s obožavateljima pretvorilo se u večer ispunjenu zabavom, kreativnošću i humanitarnom porukom. Tko je bio najkreativniji s kistom u ruci, saznao je naš Marko Štefanac za IN magazin.

A svi oni koji uživaju u popularnoj seriji Kumovi jučer su se imali prilike družiti se sa svojim omiljenim likovima. Događaj je bio i humanitarnog karaktera, a sva prikupljena sredstva namijenjena su 'Hrvatskoj mreži za beskućnike'. Za mnoge od njih, odaziv na ovakav događaj nikada nije bio upitan.

''Jako mi je važno sudjelovati na ovakvim događanjima jer smatram da je u stvari to i cilj nekog našeg rada, da nas ljudi vide i da putem toga možemo pomagati drugima'', govori Mirna Mihelčić.

''Nekako odmalena, srce me vuče na upravo ovakve stvari, na pomaganje ljudima, odgajana sam na način ako imam i minimalno to minimalno ću podijeliti sa drugima'', priča nam Ana Uršula Najev.

U danima kad zima ne oprašta, najranjiviji su oni bez krova nad glavom. A prema statistikama, u Hrvatskoj je takvih najmanje 2000.

''Smatram da nijedan čovjek nije zaslužio biti na ulici. Ima svakakvih životnih priča i svašta čovjeka zadesi putem, tako da mislim da nitko ne bi trebao biti na ulici'', izjavila je Mirna.

''Uvijek kad vidim ljude beskućnike kad prodaju na cesti sjede i drže svoje ulične fenjer, časopis, uvijek to uzmem, kupim, ne moram uzeti, dam donaciju. Nekako mi je uvijek to teško kad to vidim'', priznaje Barbara Vicković.

''Pa zapravo je jako dirljivo da postoje ljudi koji nemaju svoj dom, tako da, evo, poklopilo se da je postojala jedna takva tema i priča u okviru Kumova i baš je krasna ideja da se zapravo iskoristi ovakva prilika da se skupi nešto novaca ili da se napravi, jer je zapravo nezamislivo u suvremenom svijetu koji obiluje sa toliko, pogotovo zapadni svijet i novaca i hrane da uopće itko bude gladan i bez krova nad glavom'', rekla nam je Daria Lorenci Flatz.

''Zbilja nam nije teško. U toplom smo, imamo za te račune, imamo za tu kiriju, živimo, snimamo, radimo, može se'', kaže Momčilo Otašević.

A večer je, osim humanitarnog karaktera, pokazala i kreativnu stranu naših glumaca.

Posebnu emociju večeri donijeli su upravo oni zbog kojih Kumovi i postoje - gledatelji, koji ovu seriju žive i izvan malih ekrana.

''Jako je lijepo i super je što je humanitarna akcija i glumci su super raspoloženi'', izjavila je obožavateljica Klara Rezić.

Kakav je osjećaj upoznati glumce uživo?

''Pa čudan, jako je lijepo, drugačije, ali jako zanimljivo'', dodala je Klara.

''Evo, iskreno ću vam reći, kad sam ušla na vrata, došle su mi dvije gospođe, osobe, žene iz Virovitice. Došle su i ja sam ovako stala, one su rekle mi smo sad došle iz Virovitice, mijenjale smo smjenu, mi vas pratimo cijelo vrijeme. Evo, ja ću samo reći, ja sam se odmah rasplakala'', priznala nam je Barbara Vicković.

''Volim ljude, volim se družit s ljudima, volim bit s ljudima, volim pogotovo s obzirom na mi igramo seriju takvu da smo ono svi iz naroda, onda volim čuti njihovo mišljenje i prijedloge i kritike, jer bilo je i kritika, tako da ono, dio sam njih'', dodala je Petra Kraljev.

''Mi baš volimo ovo što radimo, baš ovaj projekt. Mislim da nikad nisam doživjela toliku ljubav prema nečemu koliko prema ovom'', zaključila je Mirna Mihelčić.

Ova večer još je jednom pokazala da se kroz male geste može poslati velika poruka, a uz malo zajedništva, napraviti puno.

