Osječki rap duo iznio teške optužbe protiv bivšeg diskografa: "Duguje nam novac"

Duo Krankšvester javno je optužio bivšu diskografsku kuću za netransparentnost i neisplaćene prihode, zbog čega su pokrenuli i sudski postupak.

Na glazbenoj sceni ponovno se otvorila tema odnosa izvođača i diskografskih kuća, a u središtu pažnje našao se popularni duo Krankšvester, koji je odlučio javno progovoriti o svojoj bivšoj suradnji i problemima iza kulisa glazbene industrije.

Članovi dua Davor Miletić 3ki i Hrvoje Marjanović Sett odlučili su javno istupiti putem društvenih mreža Facebook i Instagram, gdje su otvoreno progovorili o razlozima prekida suradnje s bivšom diskografskom kućom yem, iznoseći pritom ozbiljne optužbe.

Iako su još prošle godine obavijestili pratitelje o odlasku iz yema nakon višegodišnje suradnje, članovi dua sada su odlučili dodatno pojasniti situaciju zbog, kako navode, brojnih pogrešnih i za njih štetnih interpretacija koje su se pojavile u javnosti.

"Temeljni razlog odlaska bila je netransparentnost, a po odlasku smo doznali i razmjere te netransparentnosti koja je u prvom redu vezana za novac od streaming prava", napisali su u objavi, u kojoj su se osvrnuli i na tvrdnje koje kruže u javnosti da oni duguju novac direktoru, što su odlučno demantirali.

"Želimo jasno dati do znanja da se radi o kompletnim izmišljotinama, štoviše, istina je upravo suprotna. Novac se duguje nama jer izvještaji o zaradi rijetko se ili nikada nisu podnosili već se isplaćivalo stihijski i isključivo na naš zahtjev, potrebni ugovori nisu postojali, a takvo se ponašanje nastavilo i nakon odlaska pa se obaveze već mjesecima bahato ignoriraju ili nam njegov odvjetnik predlaže rokove kojih se ne drži", tvrde članovi Krankšvestera.

Kada ni nakon više puta nisu uspjeli riješiti spor izvansudski, bez javne drame, zbog kako tvrde, nedostatka volje za dogovor s druge strane, odlučili su podići tužbu, smatrajući da je to jedini način da se cijela situacija razriješi.

"Nemamo vremena za dječje ispade i igre", poručili su, jasno dajući do znanja da očekuju da će sud donijeti konačan rasplet.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da su dva njihova albuma i dalje pod etiketom yema. Duo navodi kako žele preuzeti kontrolu nad tim izdanjima jer, kako tvrde, više od godinu dana nisu primili prihode od streaminga. Ističu da ne žele da njihova glazba ostane u vlasništvu izdavača kojeg smatraju neodgovornim i koji, prema njihovim riječima, krši osnovne obveze.

"Ne pada nam na pamet ostavljati albume u vlasništvu neodgovornog izdavača koji ovako bahato krši temeljna prava. Ovakvim postupanjem izigrao je naše dugogodišnje povjerenje", poručili su Marjanović i Miletić. "Umjesto da profesionalno i u skladu sa svojim obavezama podmiri svoje dugove i plati što nam je dužan, on nepotrebno zavlači i prisiljava nas da se bavimo stvarima kojima se izvođači u poslovnom odnosu s ozbiljnim izdavačima nikada ne bi trebali baviti."

Također navode kako su, nakon analize ugovora, komunikacije i financijskih transakcija, ostali neugodno iznenađeni razinom nepravilnosti.

Krankšvester su poručili da su odlučili izaći u javnost kako bi razjasnili sve nedoumice oko svog odlaska, ali i kako bi spriječili daljnje širenje, kako kažu, netočnih informacija. Ujedno očekuju odgovor druge strane, uz napomenu da se nadaju brzom rješenju situacije koja im je, kako ističu, već oduzela previše vremena.

