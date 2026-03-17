Laura Pausini stiže prvi put u Zagreb, ovaj koncert će se dugo pamtiti!

Laura Pausini najavila je nove datume svjetske turneje "IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027", u sklopu koje će prvi put nastupiti u Zagrebu 30. studenog 2027. u Areni Zagreb.
Nakon brojnih rasprodanih arena diljem Europe, a na traženje obožavatelja, Laura Pausini danas je najavila nove datume zimskog dijela svoje uspješne svjetske turneje "IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027." Na ovom popisu odabranih gradova našao se i Zagreb u kojem ćemo ju premijerno u Hrvatskoj imati prilike čuti 30.11.2027.
Na ovom koncertu nas očekuje izvanredan show, produkcijski zahtjevan, dva i pol sata glazbe sa set listom punom njenih poznatih hitova kao što su "La Solitudine", "Tra te e il mare", "Non c’é", "Strani Amori", "Simili" i mnogih drugih.
"Raditi sa zvijezdom poput Laure Pausini i njezinim vrhunskim timom uvijek je posebno iskustvo. Nakon sjajnog nastupa u Areni Stožice 2024. koji smo radili, s velikim zadovoljstvom najavljujemo njezin prvi koncert u Zagrebu. Krajem 2027. u Areni Zagreb publiku očekuje nezaboravna večer puna emocija, impresivne produkcije i bezvremenskih hitova, a mi s nestrpljenjem iščekujemo da publika to doživi", izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije, koja je organizator koncerta.
"IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027" započinje u ožujku 2026. u Pamploni u Španjolskoj, nakon čega se nastavlja kroz Latinsku Ameriku i Sjedinjene Američke Države. U jesenskom dijelu slijedi veliki niz spektakularnih koncerata u arenama diljem Italije i ostatka Europe. Turneja će biti zaokružena posebnim, ekskluzivnim događanjima, među kojima se posebno ističe dugo iščekivani koncert u Royal Albert Hallu u Londonu.
Objava novih koncertnih datuma dolazi svega nekoliko dana nakon izlaska albuma "YO CANTO 2", novog albuma obrada na španjolskom jeziku.
Ulaznice su u prodaji od petka, 20. ožujka 2026. u 11:00 sati na stranicama Eventima, dok članovi fan kluba mogu svoje ulaznice nabaviti u pretprodaji od četvrtka 19. ožujka.
Više o Lauri Pausini saznajte OVDJE.
