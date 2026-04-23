Stela Rade je najavila svoj najveći koncert, fanove čeka veliko iznenađenje!

Stela Rade u Velikoj Gorici najavljuje spektakl i ujedno najveći koncert u karijeri: Stela Rade Music Show "Car Experience Edition" te jednom sretnom obožavatelju poklanja svoj pink automobil.

Jako energična, svestrana i uvijek zanimljiva, Stela Rade sprema svoj najveći koncert do sada. Publika je već navikla da od nje uvijek dobije više, od emotivnih trenutaka kakve donosi balada „Ostavi dušu“, do snažne koncertne energije i zaraznog ritma pjesama poput „Balkan Pop“.

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Show koji priprema pamtit će svi, a jedan sretni obožavatelj najviše jer će upravo na tom koncertu Stela proglasiti pobjednika velike nagradne igre koji će osvojiti njezin prepoznatljivi pink automobil, a nagrada će biti dodijeljena neovisno o prisutnosti dobitnika na samom događaju, u pravom duhu poruke koju nosi i njezin hit „Može se, mora se“.

Veliki open-air spektakl održat će se u petak, 29. svibnja, u Velikoj Gorici, u blizini stadiona Radnik.

Stela Rade - 1 Foto: PR

Šira javnost Stelu je upoznala kao pobjednicu popularnog showa „Tvoje lice zvuči poznato“, dok je dodatnu potvrdu svog glazbenog puta dobila osvajanjem trećeg mjesta na Dori. U kratkom vremenu izgradila je prepoznatljiv stil i snažnu koncertnu energiju kojom osvaja publiku diljem regije.

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

Stela Rade Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Koncert u Velikoj Gorici donosi produkcijski iskorak i novi koncept nastupa. Stela na pozornicu dolazi s cijelim bendom, uz snažan vizualni show i moderan pop repertoar koji spaja balkanski senzibilitet sa suvremenim, svjetskim zvukom.

Posebnost ovog događaja je povezivanje svijeta glazbe i automobilizma, dvije velike Steline strasti. Prije večernjeg koncerta planiran je i dnevni event u formi „car meeta“, druženja s publikom i predstavljanja službenih promotivnih proizvoda.

Stela Rade Foto: Darko Tomas / CROPIX

Vrhunac događaja bit će proglašenje pobjednika velike nagradne igre u kojoj mogu sudjelovati svi, a kako sudjelovati otkrijte na linku.

