Nakon dvije godine! Željko Samardžić najavio je novi susret s varaždinskom publikom

Željko Samardžić vraća se u Varaždinsku Arenu 31. listopada uz večer svojih najvećih hitova.

Varaždinska Arena ponovno će ugostiti jedno od omiljenih regionalnih glazbenih imena – Željka Samardžića, koji se na tu pozornicu vraća nakon dvije godine. Koncert će se održati 31. listopada, a publiku očekuje večer ispunjena emocijama, dobrom glazbom i velikim hitovima.

Nakon što je svoj prvi nastup 2024. u Areni Varaždin pretvorio u večer za pamćenje, ''stari lav'' ponovno dolazi pred varaždinsku publiku, koja ga je tada dočekala s oduševljenjem i posebnom povezanošću.

Publika će i ovoga puta imati priliku uživati u presjeku bogate karijere duge više od tri desetljeća, uz hitove poput "Pokaži mi šta znaš", "Ljubavnik", "Nisi ti za male stvari", "Nije moje da znam", "Ne spominji ljubav", "Udala se moja crna draga", "9000", "Dajte jednu lošu", "Bezobrazno zelene" i brojne druge.

Samardžić je tijekom godina izgradio prepoznatljiv glazbeni stil uspješno spajajući elemente popa, zabavne glazbe i tradicionalne baštine, čime kontinuirano povezuje različite generacije slušatelja. Upravo ta autentičnost i emocija koju prenosi na publiku čine ga jednim od najcjenjenijih i najdugovječnijih izvođača na regionalnoj sceni.

