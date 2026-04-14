Bivši natjecatelj našeg showa u novoj eri: Novim singlom otvara novo poglavlje

Faris Pinjo predstavio je novi singl "Etida o ambalažama", kojim najavljuje akustični studijski album i potvrđuje svoj autorski i umjetnički razvoj kroz intiman zvuk i promišljen vizualni identitet.

Glazbenik i glumac Faris Pinjo objavio je svoj novi singl "Etida o ambalažama", kojim ujedno najavljuje i nadolazeći studijski album planiran za jesen ove godine. Iako mu ovo nije prvi diskografski iskorak, riječ je o njegovu prvom izdanju pod okriljem Dallas Recordsa.

"Etida o ambalažama" donosi prepoznatljiv, organski pop-zvuk u intimnoj, akustičnoj atmosferi, a upravo takav pristup obilježit će i cijeli album. Novi materijal snimljen je kao posebno akustično izdanje koje u prvi plan stavlja emociju, ogoljeni izraz i muzikalnost izvođača.

Faris Pinjo publici je već dobro poznat kao svestran umjetnik – osim glazbene karijere, ostvario je zapažene uloge na malim ekranima i kazališnim daskama. Šira publika imala ga je priliku upoznati u 8. sezoni popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", dok kazališna publika pamti njegove izvedbe u predstavama "Džaba je najskuplje" i "Pas Matter". Svoj glazbeni talent dodatno je potvrdio i gostovanjem na velikom koncertu Crvene Jabuke u Areni prošle godine.

Na pjesmi su, uz Farisa Pinju, sudjelovali i brojni glazbenici: Filip Vincek (gitara), Marko Palameta (klavir), Toni Lesko (udaraljke i back vokali), Stjepan Lesko (bass gitara), Petar Ruk (violina) te Mihaela Palameta (back vokali).

Faris Pinjo - 1 Foto: Mirza Šaćirović/Dallas Records PR

Glazbu i tekst potpisuje Faris Pinjo, dok aranžman zajednički potpisuju Faris Pinjo, Toni Tkalec i Filip Vincek. Produkciju potpisuje Toni Tkalec.

Posebnu pažnju privlači i vizualni identitet singla, za koji je zaslužan redatelj Goran Popović. Spot za "Etidu o ambalažama" nastaje kao promišljeni odgovor na tematiku pjesme, istražujući granice između prirodnog i umjetnog kroz minimalistički, stilizirani pristup inspiriran estetikom Wesa Andersona.

"Vizual ovog spota nastao je kao izravan odgovor na tekst pjesme koji problematizira granicu između prirodnog i umjetnog. Kroz minimalistički, 'Wes Andersonovski' pristup, simetrične kadrove i precizno komponirane slike uspostavljam prostor u kojem se prirodno i artificijelno sudaraju i razotkrivaju. Spot je realiziran u formi jednog pažljivo koreografiranog one take kadra, u kojem svaki pokret ima svoje mjesto i značenje. Kroz niz ritualnih i pomalo apsurdnih radnji – poput voća koje raste na štriku ili ponovnog 'zalijevanja prirode' – razotkriva se kompleksan odnos čovjeka prema svijetu koji pokušava kontrolirati", ističe Popović, na što je još dodao: "Središnji motiv je dijete koje kroz baletni pokret i akvarel oslikava stvarno cvijeće prirode. Taj sloj uvodi ideju iskrenosti i nevinosti, ali i sugerira da je upravo dijete autor ovog svijeta; da je spot njegov/njezin intuitivan, hrabar umjetnički čin, otvoren za osobna čitanja. Lik izvođača narušava postavljenu simetriju i otvara prostor slobode unutar sustava koji djeluje savršeno, ali je suštinski prazan. Inspiracija čaplinovskim pokretom i elementima klauna dodatno naglašava tu igru između ozbiljnog i apsurdnog. Cilj je bio usporiti percepciju gledatelja i ponuditi alternativu ubrzanom vizualnom jeziku današnjice; prostor u kojem slika diše, a značenje se postupno otkriva, ostavljajući gledatelju slobodu da mu se vraća i iznova ga iščitava."

Faris Pinjo - 3 Foto: Nikola Bakšić/Dallas Records PR

Videospot potpisuje ekipa predvođena direktorom fotografije Goranom Stojkićem, dok produkciju potpisuje Bonk Production iz Mostara. Audio dio realiziran je u Penthouse Studiju u Zagrebu, pod vodstvom producenta Tonija Tkaleca.

"Etida o ambalažama" donosi zreo i promišljen autorski izraz te predstavlja važan korak u daljnjem umjetničkom razvoju Farisa Pinje, potvrđujući njegovu autentičnost i prisutnost na regionalnoj glazbenoj sceni.

