Zvijezda Tvoje lice zvuči poznato predstavila novu emotivnu pjesmu nastalu nakon neočekivane poruke iz Australije

Sudionica emisije "Tvoje lice zvuči poznato" Iva Ajduković objavila je pjesmu "Sebična ljubav"

Iva Ajduković predstavlja novi singl "Sebična ljubav" kojim najavljuje svoj debitantski album!

"Pjesma je posvećujem je svim ženama koje su na vlastitoj koži osjetile mušku sebičnost i emocije koje iz takvih odnosa proizlaze." - rekla je Iva.

Galerija 6 6 6 6 6

Autor teksta i glazbe je Petar Frketić, a aranžman je napravio Marko Vojvodić. Iva je za pjesmu snimila i videospot u suradnji s Igorom Vignjevićem, a cijelo snimanje obilježila je opuštena, ali profesionalna atmosfera na setu.

Iva Ajduković - 2 Foto: Croatia Records/PR

Iva Ajduković i Mario Roth Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Pogledaji ovo Zanimljivosti John Malkovich postao zaštitno lice Hrvatske: U promovideu s ministrom sjedi na kavi!

"Pjesma je nastala nakon što mi se javio prijatelj iz Australije kojeg sam upoznala još 2016. godine, kada sam pjevala u Sydneyju. Zanimljivo je da mi se nakon deset godina od našeg prvog susreta ponovno javio, prateći moj rad i izražavajući žaljenje što u Australiji nema pjevačica poput mene s kojima bi mogao surađivati. Na to sam mu odgovorila da mi slobodno pošalje nekoliko svojih pjesama te da ću ih rado preslušati, jer vjerujem da kilometri ne bi smjeli biti prepreka kada se u glazbi prepoznamo. Tako se i dogodilo, poslao mi je četiri pjesme, a ja sam odmah izdvojila ovu. Na prvo slušanje osjetila sam da je to 'to' i bez razmišljanja sam mu se javila isti dan, unatoč desetosatnoj vremenskoj razlici. Predložila sam da upravo ta pjesma postane moj sljedeći singl, na što se on iskreno obradovao i rekao da s njom mogu raditi što god želim - da je moja." - rekla je Iva.

Na ovom singlu uloženo je mnogo truda, ljubavi i glazbene posvećenosti, a Iva s ponosom ističe koliko joj znači što je imala priliku surađivati s tako kvalitetnim i talentiranim ljudima.

Iva Ajduković kao ACDC - 6 Foto: Nova TV

Iva Ajduković kao ACDC - 2 Foto: Nova TV

Iva Ajduković Foto: Tomislav Miletić/Pixsell

"Želim da ljudi osjete koliko smo truda, ljubavi i glazbene posvećenosti uložili u ovaj singl. Na njemu su radili vrhunski glazbenici, među najboljima u Hrvatskoj, na čemu sam im neizmjerno zahvalna." - dodala je Iva.



Glazbeni put Ive Ajduković započeo je u djetinjstvu u rodnom Sinju, a kroz godine se razvijao kroz razne projekte, kazališne angažmane i televizijske formate koji su oblikovali njezinu sigurnost, scensku prisutnost i emotivnu interpretaciju. Prepoznatljivost je stekla i kroz zapažene cover izvedbe te autorske singlove "Praštam ti" i "Slagat ću", kojima je pokazala svoj osobni glazbeni izričaj. Šira publika ove je godine prati u showu Tvoje lice zvuči poznato, gdje potvrđuje da je riječ o zreloj i svestranoj izvođačici. Trenutno intenzivno radi na svom prvom albumu.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Znate li tko je bila velika ljubav Davora Šukera? Opet je glavna tema medija

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Sin glumačke legende snimio eksplicitne scene s bujnom plavušom i zaludio internet

Pogledaji ovo Celebrity Atraktivna Splićanka raspametila pratitelje, nedavno je slavila 50. rođendan: ''Kakva pozadina!''

Pogledaji ovo Celebrity Ruben Van Gucht progovorio o Blanki Vlašić u svojoj prvoj kolumni i izazvao lavinu reakcija