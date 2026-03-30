Pogledajte glamurozne prizore djevojačke večeri 16-godišnje kćeri boksačkog prvaka

Kći Tysona Furyja priredila je raskošnu djevojačku večer uoči vjenčanja, što je izazvalo podijeljene reakcije zbog njezine dobi.

Venezuela Fury (16), kći poznatog boksača Tysona Furyja, ponovno privlači pažnju nakon što je organizirala luksuznu djevojačku večer uoči vjenčanja sa svojim 17-godišnjim zaručnikom Noahom Priceom.

Slavlje je održano u nogometnom klubu u Morecambeu, gdje se pojavila u upečatljivoj zlatnoj haljini uz tijaru i veo, dok ju je cijelo vrijeme pratila majka Paris.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Prisjetite se kako je izgledalo vjenčanje nogometaša Tina Jedvaja i lijepe supruge Dine

Na proslavi se okupilo oko 300 gostiju, a dodatno iznenađenje priredio je Noah, koji je prekršio tradiciju i pojavio se na djevojačkoj večeri.

Iako datum vjenčanja još nije objavljen, sve upućuje na to da se približava. Zanimljivo je da se Tyson Fury nije pojavio na fotografijama s događanja.

Podsjetimo, Venezuela se zaručila na svoj 16. rođendan u rujnu prošle godine, a od tada ne skriva uzbuđenje zbog vjenčanja, često pokazujući i svoj zaručnički prsten.

Pogledaji ovo Celebrity Mlada milijarderka u badiću snimila bujne obline iz svih kuteva: "Vilica na podu!"

Vijest o zarukama i skorom vjenčanju izazvala je podijeljene reakcije. Dok jedni podržavaju mladi par, drugi smatraju da je prerano za takav korak. Unatoč kritikama, obitelj Fury stoji uz njih, a majka Paris naglašava da je odluka u skladu s njihovim vrijednostima i tradicijom.

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Ella Dvornik iskreno o vjeri i ocu: ''Ne vjerujem u Boga kao jedinku. Vjerujem u svemir''

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Zvijezdu 2000-ih ismijali su zbog viška kila, a ona je sad pokazala svu raskoš u korzet-haljini

Pogledaji ovo Zanimljivosti Otkrivena zarada mladih glumaca koji će se pojaviti u novoj seriji o Harryju Potteru