Marko Vuletić otkrio gdje je pogriješio u renovaciji stana u Zagrebu, ali i što mu je bio pun pogodak

Naš influencer Marko Vuletić na društvenim je mrežama podijelio iskustvo renovacije svog stana u Zagrebu, otkrivši što gdje je pogriješio, ali i koje su se odluke pokazale kao pun pogodak.

Sada je objavio novi video u kojem se osvrnuo na sve što je napravio – i bez zadrške priznao gdje je pogriješio, a što bi ponovno napravio.

''Prošlo je osam mjeseci otkad sam se uselio pa da vam ispričam gdje sam pogriješio, a što je prošlo dobro'', rekao je na početku videa.

Otkrio je jedan problem s kojim se susreo već na početku – vrata su mu udarala u zid, zbog čega je morao reagirati. Rješenje je pronašao u silikonskim naljepnicama koje je postavio na zidove iza vrata kako bi spriječio daljnja oštećenja.

Kao grešku istaknuo je i organizaciju prostora na ulazu.

''Prvotna ideja je bila da ormar na ulazu ima dolje mjesto za cipele, jako mi ide na živce što moram otvoriti ormar svaki put i onda staviti cipele unutra'', priznao je.

S druge strane, neke odluke pokazale su se punim pogotkom. Posebno je izdvojio pločice koje imitiraju drvo. Kaže da su se kroz zimu pokazale kao odličan izbor te da se na njima ne vidi prašina i vrlo su jednostavne za održavanje.

Ipak, nakon nekoliko mjeseci pojavili su se i prvi veći problemi.

''Silikoni koji su na zidovima, koji spajaju, na primjer, kuhinju i zid, počeli su se odvajati, a isto se dogodilo i na balkonu'', objasnio je.

Neke stvari, kaže, ponovno bi bez razmišljanja ugradio. Posebno je zadovoljan senzorima u stanu, kao i utičnicama u ormaru u WC-u, koje su mu, kako kaže, mala, ali jako korisna stvar u svakodnevici.

Na kraju je svojim pratiteljima dao i savjet svima koji planiraju renovaciju:

''Nemojte štedjeti na stvarima koje vas vesele, ne slušajte druge ljude i ispunite sebi želje, kao što ću ja sada na kauču provesti ovaj dan do kraja.''

Inače, Vuletić je otkio i da je stan platio 195.000 eura, a detaljno je na Instagramu svojedobno pričao i o troškovima renovacije. Detalje saznajte OVDJE.

Naš influencer nedavno je obilježio godinu dana otkako se papirima vezao za osobu svog života. Više o tome pisali smo OVDJE.

