Isklesani Schwarzeneggerov sin sve više nalikuje ocu, godinama je bio njegova tajna

Isklesani Joseph Baena, sin Arnolda Schwarzeneggera, sve više podsjeća na svog slavnog oca iz njegovih najboljih dana. Godinama je bio njegova tajna, a danas sve više privlači pažnju javnosti.

Sin legendarnog Arnolda Schwarzeneggera, Joseph Baena, ostvario je svoj najveći sportski uspjeh dosad – pobijedio je na velikom bodybuilding natjecanju u SAD-u i time još jednom pokazao da je krenuo očevim stopama.

Osvojio je čak tri nagrade u različitim kategorijama, ostavivši konkurenciju iza sebe i potvrdivši da se ozbiljno posvetio ovom sportu.

Joseph Baena Foto: Profimedia

Nakon natjecanja, pažnju je privukao i šetnjom ulicama američkog grada Santa Monice, gdje se pojavio u kratkim hlačama i pokazao svoju mišićavu građu.

Joseph Baena Foto: Profimedia

Mnogi su odmah primijetili sličnost s njegovim ocem Arnoldom, koji je u mladosti trenirao i često boravio na poznatim kalifornijskim plažama, gdje su se okupljali sportaši i ljubitelji bodybuildinga.

Arnold Schwarzenegger Foto: Profimedia

Inače, poznati snagator Josepha je dobio sa svojom kućnom pomoćnicom Mildred Beanom dok je bio u braku s Mariom Shriver i uspio ga je zatajiti čak 14 godina. Detalje pročitajte OVDJE.

Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena Foto: Profimedia

Joseph Baena Foto: Instagram

Joseph Baena Foto: Instagram

Joseph Baena Foto: Instagram

