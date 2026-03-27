Afera koja je svijet ostavila u nevjerici: Schwarzenegger se danas ne odvaja od sina kojeg je tajio

Iako je Joseph Baena rođen iz izvanbračne afere Arnolda Schwarzeneggera, njihov odnos danas je snažniji nego ikad, a legendarni glumac sada mu pomaže i u ostvarenju snova.

Arnold Schwarzenegger ponovno je u ulozi mentora, a ovoga puta pomaže svom sinu Josephu Baeni u pripremama za njegovo prvo bodybuilding natjecanje.

Legendarni 78-godišnji glumac trenirao je 28-godišnjeg Baenu u poznatom Gold's Gymu u Veniceu, a mladić je fotografije objavio na svom Instagramu.

Baena će svoj debi imati već ove subote na natjecanju NPC Natural Colorado State u Denveru, gdje vrijede stroga pravila, svi natjecatelji prolaze doping testiranje, ali i 30-minutni poligraf kako bi dokazali da su ''čisti''.

Da stvar bude impresivnija, Baena je nedavno otkrio kako je u samo osam tjedana dobio čak osam kilograma mišićne mase.

Unatoč velikim očekivanjima, Joseph ne skriva koliko mu znači podrška slavnog oca: ''On je nevjerojatan otac i najveći uzor. Uvijek me podržavao u svemu što radim.''

Poznati snagator Josepha je dobio sa svojom kućnom pomoćnicom Mildred Beanom dok je bio u braku s Mariom Shriver i uspio ga je zatajiti čak 14 godina.

No 2011. godine Los Angeles Times objavio je detalje Arnoldove afere, uključujući i informaciju da ima izvanbračnog sina, čime je narušen njegov ugled obiteljskog čovjeka, a supruga Maria zbog toga se odselila iz obiteljskog doma i podnijela zahtjev za razvod.

Joseph Baena i Arnold Schwarzenegger (Foto: Instagram)

Joseph Baena (Foto: Instagram)

"Jako se dobro sjećam tog dana. Bio sam u osmom razredu i pozvali su me da izađem iz učionice. Vani me čekala moja mama i rekla da moramo ići jer svi znaju tko sam ja i tko mi je otac. Imao sam 13 godina, tijelo mi se transformiralo, um mi se mijenjao, a onda se cijeli život preobrazio pred mojim očima u trenu", ispričao je nedavno Joseph za Men's Health.

"Trebalo mi je malo da shvatim da ne moram raditi ono što je radio moj tata. Da se ne moram baviti glumom ili bodybuildingom, ali ironično je da se na kraju bavim upravo time. Jako sam motivirana i sretan sam povezanosti s tatom. Ali još sam sretniji što pronalazim radost u onome što radim i što radim upravo ono o čemu sam oduvijek sanjao", priznao je.

Arnold Schwarzenegger i Maria Shriver

Stvari su na početku preljubničkog skandala krenule u pogrešnom pravcu, no Arnold je ipak odlučio sve napraviti kako bi izgradio očinski odnos s Josephom. Osim Josepha, Arnold ima još četvoro djece, Christophera, Patricka te kćeri Katherine i Christine. Zanimljivo je da su Joseph i Christopher vršnjaci i rođeni su u razmaku od samo pet dana.

Prema podacima s IMDb-a, Joseph je krenuo očevim stopama i gradi glumačku karijeru . Prve korake napravio je u kratkom filmu inspiriranom kultnom scenom iz ''Terminatora 2'', a potom se pojavio u filmovima ''Chariot'', ''Bully High'' te u akcijskom trileru ''Gunner''.

Joseph Baena

Joseph Baena

