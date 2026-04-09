Sjećate se inspektora Mosera? Njegov kraj rasplakao je vjerne fanove

Tobias Moretti, najpoznatiji kao inspektor Moser iz "Inspektora Rexa", napustio je seriju na vrhuncu slave.

Fanove austrijsko-talijanske serije "Inspektor Rex" razveselila je vijest o povratku omiljenog četveronožnog detektiva na male ekrane, a ovoga puta u rješavanju zločina pomagat će mu inspektor Max Steiner, kojeg utjelovljuje Maximilian Brückner.

Međutim, mnogi će se sa sjetom prisjetiti Rexova prvog partnera Richarda Mosera, kojeg je utjelovio Tobias Moretti.

Austrijski glumac jedno je od najprepoznatljivijih lica europske televizije, a publika diljem svijeta pamti ga kao karizmatičnog inspektora plavih očiju. No iako mu je upravo ta uloga donijela globalnu slavu, njegova karijera daleko nadilazi jedan lik.

Rođen 1959. u austrijskom Tirolu kao Tobias Bloéb, Moretti potječe iz obitelji austrijsko-talijanskih korijena. Prije nego što se u potpunosti posvetio glumi, studirao je glazbu i kompoziciju u Beču, a potom i glumu u Münchenu. Nije jedini glumac u svojoj obitelji - njegov brat Gregor Bloéb također je ostvario uloge u nizu njemačkih i austrijskih televizijskih projekata.

Karijeru je započeo u kazalištu, gdje je od sredine 80-ih nastupao u renomiranim ansamblima poput Münchenskog Kammerspielea, čime je stekao reputaciju ozbiljnog i talentiranog glumca.

Pravi proboj dogodio se 1994. godine kada je dobio ulogu inspektora Richarda Mosera u seriji "Inspektor Rex". Serija, koja prati bečku kriminalističku jedinicu i njihova psećeg partnera, postala je međunarodni hit, a upravo je odnos između Mosera i psa Rexa bio srce priče i razlog njezine ogromne popularnosti.

Moretti je u seriji glumio do 1998. godine, a njegov lik bio je prvi i jedan od omiljenih vođa tima.

Iako je serija bila na vrhuncu popularnosti, Moretti je odlučio napustiti projekt. Kako se navodi, nije želio ostati trajno vezan za lik Mosera niti biti prepoznat isključivo po toj ulozi, zbog čega je inzistirao na tome da njegov lik bude trajno uklonjen iz serije. Zbog toga su producenti donijeli drastičnu odluku – Moser je ubijen u seriji, što je šokiralo obožavatelje i označilo kraj jedne ere.

Nakon odlaska iz serije Moretti je uspješno nastavio karijeru u filmu, televiziji i kazalištu. Glumio je u brojnim projektima, uključujući povijesne drame i umjetničke filmove, te osvojio niz prestižnih nagrada za svoje uloge.

Posebno se istaknuo u njemačkim i austrijskim produkcijama, gdje je potvrdio status jednog od najcjenjenijih glumaca svoje generacije.

U privatnom životu Moretti je od 1997. u braku s glazbenicom Julijom Moretti, s kojom ima troje djece. Živi povučenije, na farmi u Austriji, gdje se bavi poljoprivredom i uzgojem životinja, čime pokazuje kako mu je život izvan glume jednako važan kao i karijera.

Osim glume, strastveni je sportaš i glazbenik, što dodatno govori o njegovoj svestranosti.

Iako će zauvijek ostati zapamćen kao inspektor Moser, njegova odluka da napusti Rexa otvorila mu je vrata raznolikoj i bogatoj karijeri – i pokazala da je ponekad potrebno otići na vrhuncu kako bi se nastavilo rasti.

