Kako izgleda život astronauta: Što točno rade, što jedu i kako preživljavaju?

Jeste li i vi kao dijete maštali da postanete astronaut? Ovih dana svjedočili smo prekrasnim prizorima našeg planeta koje su iz prostranstava svemira snimili astronauti misije Artemis II Kako izgleda njihov posao, što jedu i kako preživljavaju na vrtoglavim visinama, doznajte u prilogu Luke Jurkijevića.

Put u svemir doslovno je put od trnja do zvijezda. Da bi uopće ušli u svemirske letjelice i uputili se onamo gdje života, koliko znamo, nema, astronauti moraju proći rigorozne pripreme.

''Što se događa kada se nešto pokvari i kako na to reagiramo? Postoje situacije kada nemamo vremena posezati za procedurama. Posada mora znati: ''ovako to izgleda kada se problem pojavi i ovo je ono što odmah trebam učiniti'', govori Jacki Mahaffey, instruktorica svemirske posade.

Jer jednom kada se upute u beskonačna prostranstva svemira, očekuje ih složen mozaik prekrasnih prizora Majke Zemlje, bestežinsko stanje i brojne nepredvidive teškoće. Tako je posada svemirske misije Artemis II morala smisliti kako doskočiti kvaru svojeg svemirskog toaleta.

''Ponosna sam što sebe mogu nazvati svemirskim vodoinstalaterom. Volim reći da je to vjerojatno najvažniji dio opreme na brodu. Svi smo odahnuli kada se pokazalo da je sve u redu'', dodaje Christina Koch.

A tko su zapravo astronauti? Iako nama laicima taj naziv djeluje pomalo mistično, oni su, najjednostavnije rečeno, znanstvenici obučeni za istraživanje svemira i svega onoga što se u njemu nalazi.

''Budući da smo tako daleko od Zemlje i gledamo unatrag, u ljepotu stvaranja, mislim da mi je jedna od najvažnijih osobnih spoznaja ovdje ta da mogu vidjeti Zemlju kao jednu cjelinu'', kaže Victor Glover.

Život u surovim svemirskim uvjetima uključuje pažljivo planiranje prehrane, koja mora zadovoljavati sve nutritivne potrebe. No hrana nije i ne može biti u obliku u kakvom je inače na Zemlji.

''Ovo je zapravo koktel od škampa. Već je rehidriran, dodali smo vodu i škampi su je ponovno upili, i zapravo je prilično ukusno. Ovo je primjer hrane koja još nije rehidrirana – potpuno je osušena za put u svemir, a to su mahune. Dakle, moramo jesti povrće i u svemiru, ali ne brinite, dobijemo i makarone sa sirom'', dodaje Christina.

Dok borave u zatvorenoj kapsuli koja se kreće brzinom većom od 35 tisuća kilometara na sat, penju se na visine od kojih se nekima već na samu pomisao zavrti u glavi. Ondje, daleko od sigurnosti doma, čekaju ih povećana razina zračenja i hladnoća.

''Prilično je hladno i voljeli bismo da imamo vreće za spavanje za niže temperature. Neposredno prije početka ovog događaja skinuo sam svoju pletenu kapu, ali spreman sam je ponovno staviti'', objašnjava Victor.

Da je život u svemiru daleko od lakog, složit će se svi oni. No pitate li ih isplati li se – tu nema dvojbe. Vrijedi svake sekunde i svakog iskustva. U toj karijeri punoj izazova, kažu, najvažnije je ne odustati!

''Svatko ima nešto vrijedno za ponuditi. To je jednostavno istina. Svi mi ljudi, pa i nas četvero ovdje, imali smo sumnje u sebe na svom putu. Znam da mnogi mladi misle: „Ne mogu ja to.“ Ponekad će se takve misli pojaviti. Zato dijelite svoje strasti s drugima'', rekao je Jeremy Hansen.

Možda biti astronaut i nije toliko glamurozno kao što se na prvu čini, ali doista je jedan od najzanimljivijih i najprestižnijih poslova na planetu – i izvan njega. Jer ovi se hrabri ljudi mogu pohvaliti da, kada kažu ''do Mjeseca i natrag'', to zaista i misle.

