Ovaj film gledali smo bezbroj puta, a emocije koje budi ne blijede ni danas!

"Tri metra iznad neba" ostao je kultni film koji su mnogi gledali više puta, a njegova priča o strastvenoj mladenačkoj ljubavi i danas budi emocije.

Postoje filmovi koji se pogledaju jednom i zaborave, a postoje i oni koji ostaju s nama godinama. Upravo takav je španjolski hit "Tri metra iznad neba" koji je osvojio generacije gledatelja i postao simbol jedne posebne, mladenačke ljubavi.

Priča o buntovnom Hacheu i dobroj djevojci Babi osvojila je publiku već na prvo gledanje. Njihova strastvena, ali i turbulentna veza mnoge je podsjetila na prve ljubavi, one koje se ne zaboravljaju, bez obzira na to kako završile.

Film ''Tri metra iznad neba'' Foto: Profimedia

Film je postao pravi fenomen, posebno među mlađom publikom, ali i danas ga rado gledaju oni koji se žele prisjetiti emocija koje je izazvao. Glavni glumci Mario Casas i María Valverde preko noći su postali velike zvijezde, a njihove scene i danas se dijele po društvenim mrežama.

Osim ljubavne priče, film je donio i prepoznatljivu atmosferu, od vožnji motorom i osjećaja slobode do glazbe koja dodatno pojačava emocije. Upravo ta kombinacija učinila ga je nezaboravnim.

Tri metra iznad neba Foto: Screenshot/Youtube

Iako je od premijere prošlo više od desetljeća, "Tri metra iznad neba" i dalje ima posebno mjesto u srcima gledatelja. Za mnoge, to nije samo film, to je uspomena na vrijeme kada su emocije bile intenzivnije, a ljubav se činila beskrajnom.

