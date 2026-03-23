Preminula je legendarna glumica iz "Supermana", dugo se borila s bolešću

Valerie Perrine, zvijezda "Supermana" i nominirana za Oscara, preminula je u 82. godini nakon dugogodišnje borbe s Parkinsonovom bolešću.

Američka glumica Valerie Perrine, koja je bila nominirana za Oscara za film "Lenny", a publici najpoznatija kao gospođica Teschmacher iz "Supermana", preminula je u 82. godini u Beverly Hillsu, prenosi Variety.

Dugo se borila s Parkinsonovom bolešću, a vijest o njezinoj smrti podijelila je njezina prijateljica Stacey Souther na Facebooku.

"S velikom tugom javljam da nas je Valerie napustila. S bolešću se nosila hrabro i dostojanstveno. Svijet je sada siromašniji bez nje", napisala je Souther, dodavši i poveznicu na GoFundMe kampanju za troškove sprovoda.

Glumičina želja bila je da bude pokopana na groblju Forest Lawn, a dugotrajna borba s bolešću ostavila ju je i u teškoj financijskoj situaciji.

Perrine je rođena u Galvestonu u Teksasu, a prije glume nastupala je kao plesačica u Las Vegasu. Na filmu se prvi put pojavila 1972. u adaptaciji romana "Klaonica pet", dok ju je uloga Honey Bruce u filmu "Lenny" (1974.), uz Dustina Hoffmana, lansirala među zvijezde i donijela joj nominaciju za Oscara.

Široku popularnost stekla je kao Eve Teschmacher u filmovima "Superman" i "Superman II", gdje je utjelovila asistenticu i partnericu Lexa Luthora te u jednoj od upečatljivih scena spasila Supermana od kriptonita.

Bila je poznata i po hrabrim i kontroverznim potezima – 1973. pojavila se gola u televizijskoj emisiji "Steambath", a krasila je i naslovnice Playboya 1972. i 1981. godine.

Nakon velikih uspjeha nastavila je graditi karijeru u filmu i na televiziji, a posljednji put se pojavila 2014. u filmu "Silver Skies".

