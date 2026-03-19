Dalmatinka s društvenih mreža ispunila misiju u našem showu: ''Baš kakva je Danijela!"

Nora Ćurković donijela je jednu od najvedrijih izvedbi večeri. Svojom energijom brzo je podigla atmosferu u studiju i osvojila publiku. Reakcije žirija bile su iznimno pozitivne.

U novoj epizodi showa „Tvoje lice zvuči poznato“ Nora Ćurković donijela je vedru i energičnu transformaciju u Danijelu Martinović, uspjevši prenijeti prepoznatljivu atmosferu njezinih nastupa i zaraznu pozitivu koja je brzo osvojila studio.

Njezin nastup podigao je publiku na noge, a članovi žirija nisu skrivali koliko ih je osvojila energijom i emocijom.

Enis Bešlagić istaknuo je kako je Nora uspjela prenijeti duh Dalmacije na pozornicu.

''Prenijela si splitsku rivu ovdje u Zagreb. Ušla si u pjesmu tako opušteno i veselo, donijela si tu posebnu energiju i digla cijeli studio na noge. Pokrenula si sve nas i hvala ti na divnoj izvedbi'', rekao je Enis.

Goran Navojec naglasio je kako je Nora u potpunosti ispunila zadatak.

''Misija je bila jasna, a ti si je ispunila – veselje, sreća, publika na nogama i kolege koji te s oduševljenjem gledaju'', komentirao je.

Nora Ćurković kao Danijela Martinović Foto: Nova TV

Mario Roth osvrnuo se na autentičnost koju je Nora donijela na pozornicu.

''Danijela je vrsna pjevačica čija scenska moć dolazi iz autentičnosti i emocije, i upravo zato je publika voli sve ove godine. Ti si to večeras jako lijepo prenijela, bila si mi odlična'', rekao je Roth.

Martina Stjepanović Meter zaključila je kako je Nora savršeno uhvatila duh originala.

Nora Ćurković kao Danijela Martinović Foto: Nova TV

''Toplo, opušteno, iskreno i veselo – baš kakva Danijela jest. Nemoguće te je gledati, a da ne izmamiš osmijeh'', rekla je Martina.

Nora je tako još jednom pokazala koliko se dobro snalazi u razigranim i emotivnim transformacijama, a njezina interpretacija Danijele Martinović donijela je vedrinu i pozitivu koja je obilježila cijeli nastup.

