Vrhunska transformacija našeg glumca u Josipu Lisac: ''Majstor za sve!''

Lovro Juraga ovoga je puta donio na pozornicu Tvoje lice zvuči poznato jednu od najzahtjevnijih transformacija večeri - onu u legendarnu Josipu Lisac.

Prije izlaska na pozornicu priznao je koliko je ova uloga bila izazovna.

''Puno je to priprema, vokalna transformacija je dosta zahtjevna. Velika mi je čast utjeloviti tako veliku umjetnicu'', rekao je Lovro.

Njegov nastup izazvao je oduševljenje žirija, koji nije štedio pohvale.

Goran Navojec bio je kratak, ali jasan:

''Ja ću samo citirati pjesnika – ti si genije, čudo prirode. Ovo je bilo zaista fantastično''.

Lovro Juraga kao Josipa Lisac Foto: Nova TV

Martina Stjepanović Meter istaknula je umjetničku dimenziju izvedbe:

''Ti si genije. Ovo je bio show, kao što je i svaki njezin nastup. Bio je to lijep performans, pun umjetnosti i gesti''.

Mario Roth naglasio je koliko je teško prenijeti specifičnost Josipina glasa:

''Ti si majstor za sve, bravo. Josipa ima jedan od najunikatnijih glasova na našoj estradi i svaki put zvuči drugačije. Meni si bio sjajan''.

S njim se složio i Enis Bešlagić, koji je pohvalio Lovrin pristup:

''Ti si uvijek jednako dobar. Vidi se da svakom zadatku pristupaš s igrom i žarom koje imaš za scenu. Uhvatio si to iz prve''.

Lovro je tako već u prvom nastupu pokazao koliko se dobro snalazi u zahtjevnim transformacijama, a njegova interpretacija Josipe Lisac donijela je dozu umjetnosti i posebne scenske energije na pozornicu.

