Vratile se bolne uspomene: Igor Mešin uplakanom Navojcu nosio maramice!

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri ove nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato obilježio je upravo ovaj nastup. Sven Pocrnić donio je interpretaciju koja je dirnula i publiku i žiri. Reakcije nakon izvedbe bile su snažne i iskrene.

Sven Pocrnić u novoj epizodi showa ''Tvoje lice zvuči poznato“ suočio se s jednim od najzahtjevnijih zadataka – transformacijom u neprežaljenog Tošu Proeskog. Njegova emotivna izvedba dirnula je i publiku i žiri, koji nisu skrivali koliko ih je nastup pogodio.

Martina Stjepanović Meter posebno je istaknula koliko je Sven uspio prenijeti Tošinu emociju.

''Ovo je bilo predivno. Toše je inače kombinacija ogromnog talenta i jedne čiste duše, čiste emocije, i mislim da si to tako lijepo i dostojanstveno danas prikazao. Bilo je toliko nježno i toliko snažno u isto vrijeme, baš ona prava iskrena emocija koja se osjeti u jačini tog glasa'', rekla je Martina.

Mario Roth naglasio je koliko je ova transformacija tehnički i emotivno zahtjevna.

''Mislim da te gljiva jako pomazila prošli tjedan. Kada netko dobije imitaciju velikog Toše Proeskog, ona mora biti izuzetno tehnički potkovana i emotivno snažna. Toše je bio veliki pjevač, nikada nije zvučao napeto ili isforsirano, a upravo je ta emocija ono najteže što vi morate donijeti. Ja sam zaista imao dojam da sam večeras slušao Tošu'', komentirao je Roth.

Sven Pocrnić kao Toše Proeski Foto: Nova TV

Enis Bešlagić osvrnuo se na snažan emocionalni naboj koji Tošina glazba i danas nosi.

''To emocionalno sjećanje na tragediju koja je zadesila cijelu regiju dokaz je koliko je ostao živjeti u toj emociji koju je na najljepši mogući način prenio svima nama. Mene to svaki put podsjeti koliko nam nedostaju takvi ljudi. Sven, ti si na svoj način zaista pokušao to dočarati, a to je jedan od najtežih zadataka koje si mogao dobiti, tako da hvala ti'', rekao je Enis.

Goran Navojec bio je vidno dirnut Svenovom izvedbom, pohvalio je njegovu posvećenost detaljima.

Sven Pocrnić, Mario Roth Foto: Nova TV

''Napravio si jednu jako zanimljivu stvar – kroz mimiku i male proboje emocija zaista si i sličio na njega. Nije bila samo glasovna imitacija, radio si i na njegovim gestama. To je nemoguće ne primijetiti – bio si nevjerojatno točan, bravo'', zaključio je Navojec kojem su tijekom izvedbe zasuzile oči, a Enis mu je nakon nastupa nosio maramice.

Sven je tako još jednom pokazao koliko ozbiljno pristupa svakoj transformaciji, a njegov nastup u ulozi Toše Proeskog ostavio je snažan dojam i podsjetio na emociju koju je legendarni pjevač ostavio iza sebe.

