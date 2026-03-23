Ljubav bez granica! Ovi su poznati Hrvati srodne duše pronašli izvan Lijepe Naše!

Brojni poznati Hrvati ljubav svojeg života pronašli su daleko od doma. Njihove priče dokazuju da ljubav nikad ne pita te da se najjače veze često rađaju upravo ondje gdje ih najmanje očekujemo. Kako izgleda svakodnevica u međunarodnim brakovima, na kojem jeziku razgovaraju i koji je ključ uspjeha takvog odnosa, zna naš Luka Jurkijević.

Kažu da ljubav ne poznaje granice. Ne pita za jezik, adresu ili običaje. Dokazuju to i brojna poznata lica koja su svoje srodne duše pronašle izvan granica Lijepe Naše. Tako je ministar turizma i sporta Tonči Glavina svoju suprugu Tracey Allison upoznao za vrijeme studija u Americi. Ona je tada rodni San Diego zamijenila mirnim životom u Klisu.

Miroslav Škoro i Kim Ann također su se upoznali s druge strane Atlantika. Bilo je to još krajem osamdesetih u Pittsburghu, gdje je on nastupao na jednoj zabavi. Kako kažu, bila je to ljubav na prvi pogled.

''Moram podijeliti naš prvi susret u Americi davno. Kad mi je donio kao poklon jagode sa šlagom. Ja mislim da to nikad prije ni poslije nisam doživjela'', ispričala je Kim jednom prilikom.



''Doveo sam je iz one Amerike koja je bremenita problemima, u jednu prekrasnu zemlju u kojoj nema takvih problema!'', dodao je Miroslav Škoro.

Pjevačica Natali Dizdar svoju sreću pronašla je u vezi s Francuzom Williamom. Njih dvoje upoznali su se na putovanju u Aziji, a prošle su godine postali roditelji malene Lole. Sretna obitelj živi u Parizu, pa je katkad pravi izazov na kojem jeziku razgovarati.

''Naravno na engleskom. Na engleskom i Lola mislim da će ipak prvo naučiti hrvatski s obzirom da ja konstantno pričam s njom hrvatski haha, a on se onako zaboravi pa počne engleski pa ja kao daj… Na kraju dijete mi živi u Parizu će pričat hrvatski i engleski ono…'', ispričala nam je Natali Dizdar.

Jezične muke muči i proslavljenu hrvatsku skijašica Anu Jelušić Black. Ona sa suprugom, Kanađaninom Travisom, živi u Švicarskoj. Par je u braku već 10 godina te imaju kćer Ninu i sinčića Vitu.

''Ja s Ninom pričam isključivo hrvatski, Travis i ja pričamo engleski, on s njom engleski, a ona u vrtiću tj. jaslicama priča francuski, tako da ću odgajati jedno vrlo lingvistički zbunjeno dijete haha'', otkrila nam je Ana Jelusić.

Iako je svoj privatni život uvijek vješto skrivao od očiju javnosti, ipak je poznato da je Ivica Kostelić sreću pronašao s Islanđankom Elin. Ona je zato zemlju vatre i leda zamijenila Hrvatskom i danas s poznatim skijašem ima četvero djece.

''Ja sam daleko stroži - sto posto da. Mame su uvijek utočište, ali vjerujte i ja sam jako popustljiv'', priznao nam je Ivica Kostelić.

Ivan Rakitić svoju je suprugu Raquel upoznao u jednom španjolskom hotelu, gdje je ona radila kao konobarica. U gotovo filmskoj ljubavnoj priči rodile su im se dvije kćeri, a Raquel je zbog ljubavi odlučila svladati hrvatski!

''Puno teško! Hrvatski je jako težak, ali nema veze, malo pomalo, ja pričam hrvatski.- Ali sve razumijete? Razumijem puno, ali ne znam pričati'', priznala nam je Raquel.

Bez obzira na jezične, kulturne ili neke druge barijere, jedino što je važno je...

''Poštivanje jedno drugoga i na kraju krajeva mora tu biti ta žar, ta ljubav'', zaključio je Ivan Rakitić.

Jer jezik ljubavi je taj koji se razumije diljem svijeta!

Galerija 7 7 7 7 7

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

