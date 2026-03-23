Kako izgleda Guardiolina kći? Na Instagramu je sve popularnija, a ovaj trenutak s ocem svi dijele

Pep Guardiola nakon finala slavio je na travnjaku s kćeri Marijom, koja sve više privlači pažnju javnosti i društvenih mreža.

Nakon velikog finala Carabao Cupa na Wembleyju, u kojem su se susreli Arsenal i Manchester City, jedna scena posebno je privukla pažnju – Pep Guardiola na travnjaku je zagrlio svoju kćer Mariju, a njihove emocije nisu prošle nezapaženo.

Slavni trener nije skrivao koliko mu znači podrška obitelji, a kamere su zabilježile dirljive trenutke dok su se grlili i izmjenjivali nježnosti pred tisućama gledatelja.

Pep Guardiola s kćeri Marijom Foto: Profimedia

Pep Guardiola s kćeri Marijom - 6 Foto: Profimedia

Pep Guardiola s kćeri Marijom - 5 Foto: Profimedia

Maria je inače najstarija kći Pepa Guardiole i njegove supruge Cristine, a već godinama privlači veliku pažnju javnosti. Osim što dolazi iz jedne od najpoznatijih nogometnih obitelji, izgradila je i vlastiti imidž.

Pep Guardiola s kćeri Marijom - 4 Foto: Profimedia

Vrlo je aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati gotovo 900 tisuća ljudi na Instagramu, a svojim izgledom i stilom često izaziva brojne reakcije. Mnogi je smatraju jednom od najatraktivnijih "nogometnih kćeri", a surađivala je i s modnim brendovima te se okušala u svijetu modelinga.

Iako rijetko daje intervjue, jasno je da joj popularnost ne prestaje rasti, a svaki njezin javni izlazak izaziva interes.

Dok su se drugi bavili analizama utakmice, društvene mreže preplavile su upravo fotografije Pepa i njegove kćeri. Njihova bliskost i iskrena emocija pokazale su jednu drugačiju, intimniju stranu jednog od najuspješnijih trenera današnjice.

Pep Guardiola s kćeri Marijom - 1 Foto: Profimedia

