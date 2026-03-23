Kako je vječna plavuša od tinejdžerske zvijezde postala jedna od najmoćnijih žena Hollywooda?

Holivudska miljenica Reese Witherspoon obilježila je veliki životni jubilej, 50. rođendan, na način koji savršeno oslikava njezinu osobnost i impresivnu karijeru.

Reese Witherspoon svoj je 50. rođendan proslavila u ožujku 2026. godine na način koji savršeno odražava njezinu osobnost — iskreno, duhovito i bez pretvaranja. Na Instagramu je podijelila niz fotografija koje je nazvala svojim najboljim trenucima, pruživši rijedak uvid u svakodnevni život, kako poslovni tako i privatni.

Objava je uključivala zabavne selfije, trenutke iza kulisa snimanja, ali i opuštene scene iz njezina doma u Los Angelesu, gdje proučava scenarije ili uživa u slobodnom vremenu.

Pokazala je i dio svoje beauty rutine, no uz prepoznatljivu dozu humora, među fotografijama su se našli i selfie iz zubarske ordinacije s velikim osmijehom te snimka nakon skoka u hladnu kupku s iznenađenim izrazom lica.

''Danas punim 50... samo sam htjela pokazati neke od najljepših trenutaka. Treba se smijati svaki dan kad god možeš!'', napisala je uz objavu. Na isti dan dobila je i brojne čestitke, među kojima su se istaknule one njezinih dugogodišnjih prijateljica i kolegica Jennifer Aniston i Jennifer Garner.

Ova proslava simbolično zaokružuje bogatu i uspješnu karijeru Reese Witherspoon, žene koja je desetljećima jedna od najutjecajnijih figura u Hollywoodu.

Rođena kao Laura Jeanne Reese Witherspoon 22. ožujka 1976. u New Orleansu, odrasla je u obitelji koja je naglašavala važnost obrazovanja i discipline. Već u tinejdžerskim godinama zakoračila je u svijet filma, a njezina prva zapažena uloga u filmu ''The Man in the Moon'' (1991.) odmah je privukla pažnju kritike.

Pravi proboj dogodio se početkom 2000-ih s filmom Legally Blonde (''Plavuša s Harvarda''), gdje je utjelovila Elle Woods — lik koji je postao simbol inteligencije, upornosti i razbijanja stereotipa. Film joj je donio globalnu popularnost i učvrstio status vodeće glumice.

Svoju glumačku svestranost potvrdila je 2005. godine kada je osvojila Oscara za najbolju glumicu za ulogu June Carter u filmu ''Walk the Line''. Time je pokazala da uspješno prelazi granice žanrova i da je riječ o ozbiljnoj dramskoj umjetnici.

No Reese nije ostala samo pred kamerama. S vremenom je postala i uspješna producentica, osnovavši produkcijsku kuću Hello Sunshine, s fokusom na priče u kojima žene imaju snažnu i centralnu ulogu. Iz tog su pristupa proizašli uspješni projekti poput serija ''Big Little Lies'' i ''The Morning Show''.

Uz sve profesionalne uspjehe, Reese je i majka troje djece te osoba poznata po svom optimizmu, energiji i autentičnosti.

U životu se udavala dva puta. Od 1999. do 2008. godine bila je u braku s Ryanom Philippeom s kojim ima kći Avu i sina Deacona, a od 2011. do 2023. bila je u braku s Jimom Tothom s kojim ima sina Tennessee Jamesa.

Prošle godine uhvaćena je u strastvenom zanosu s europskim bogatašem, više pogledajte OVDJE.

Kviz o filmu ''Plavuša s Harvarda'' riješite OVDJE.

