Toliko je uspješna, a o njoj se tako malo zna: Živi u dvorcu okružena mačkama i izbjegava javnost

Iako iza sebe ima milijune prodanih albuma i svjetsku slavu, Enya je odabrala potpuno drugačiji životni put. Povukla se iz javnosti i danas živi u dvorcu u Irskoj, okružena mačkama i vlastitim mirom, daleko od svijeta koji ju je proslavio.

Jedna od najuspješnijih glazbenica svih vremena, Enya, već desetljećima intrigira javnost – ne samo zbog svoje glazbe, već i zbog života koji vodi daleko od reflektora. Iako je prodala više od 80 milijuna albuma i utjecala na brojne izvođače, odlučila je slavu držati na distanci i živjeti potpuno drugačije od većine zvijezda, piše Daily Mail.

Danas 64-godišnja pjevačica živi u dvorcu Manderley u Killineyju, nadomak Dublina, koji je kupila još 1997. godine za 2,5 milijuna funti. Riječ je o impresivnoj nekretnini s pogledom na Irsku morsku obalu, no kako je sama rekla za The Guardian, a prenosi Daily Mail, iza njegovih zidina krije se – običan dom.

''Izvana izgleda kao pravi dvorac, ali iznutra je dom. Zapravo je vrlo mali dvorac i odmah sam se zaljubila u njega'', ispričala je.

U tom domu živi sama, bez partnera i djece, a društvo joj prave mačke – prema pisanju stranih medija, u jednom je razdoblju imala čak njih 12. Njezin susjed je Bono iz grupe U2, a u rijetkom televizijskom gostovanju 2016. godine u emisiji ''This Morning'' našalila se da joj je znao dolaziti posuditi šećer.

Rođena u Gweedoreu u irskom Donegalu, odrasla je kao jedno od devetero djece. Ljubav prema glazbi razvila je rano, a karijeru je započela u obiteljskom bendu Clannad, prije nego što je krenula samostalnim putem s producentom Nickyjem Ryanom i njegovom suprugom Romom.

Njihova suradnja rezultirala je prvim albumom 1987., dok su je drugi album Watermark i hit ''Orinoco Flow (Sail Away)'', lansirali u svjetsku slavu. Tijekom karijere rijetko je nastupala uživo i nikada nije išla na turneje, već bi se u javnosti pojavljivala samo prilikom promocije albuma. Nicky Ryan preminuo je prošlog rujna, a Enyina pjesma ''Dark Sky Island'' puštena je na njegovom sprovodu.

Kako piše The Sun, čak je i njezina obitelj rijetko viđa.

''Ne viđamo je često. Živi kao kraljica. Prava je samotnjakinja'', rekao je svojedobno njezin ujak Noel Duggan.

Izvor iz glazbene industrije otkrio je za The Sun da je Enya prava rijetkost.

''U cijeloj industriji nema nikoga tko je toliko uspješan, a o kome se tako malo zna. Ne druži se, gotovo se uopće ne pojavljuje u javnosti, a ni u njezinim pjesmama nema tragova o privatnom životu'', rekao je svojedobno.

Ni sama pjevačica nikada nije skrivala da joj takav način života odgovara. Ističe kako svjesno bira distancu od javnosti i da joj pretjerana izloženost brzo postaje naporna.

''Ne željeti ići u noćne klubove nije ništa loše. Što je s pravom na izbor? Moj izbor je da nakon određenog razdoblja promocije sve počne djelovati umjetno i tada gubim interes'', objasnila je, piše Daily Mail.

''Kada album izađe i prođe neko vrijeme, ljudi se počnu više baviti mnome nego glazbom, a to ne želim. Važno mi je da se sluša moja glazba, ne da ja budem u centru pažnje'', dodala je.

U intervjuu za The Independent, prenosi Daily Mail, naglasila je da nikada nije namjerno stvarala tajanstveni imidž, već je oduvijek bila samostalna i svoja.

Takav način života imao je utjecaj i na njezin ljubavni život, no Enya je više puta istaknula da joj je glazba uvijek bila – na prvom mjestu. Enya je ranije izjavila da nakon dana provedenog u studiju može biti ''mračna i teška'' za društvo te da tada treba biti sama.

''Koji bi se muškarac mogao prilagoditi tome? Zaljubiti se do ušiju i udati bila bi najgora stvar koja mi se može dogoditi. Moje veze su s melodijama, riječima i lijepim zvukovima'', rekla je svojedobno, piše Daily Mail.

Priznala je i da je imala veze, ali da to nije bilo jednostavno.

''Bilo je… odnosa. Teško je nekome prihvatiti – ne da je drugi nakon glazbe, nego da mi treba prostor za nju. I iako to na početku razumiju, s vremenom se pojavi nešto poput ljubomore prema glazbi.''

Njezin povučeni život dodatno su obilježila i dva uznemirujuća incidenta. Kako navode strani mediji, 1996. godine proganjao ju je muškarac koji se na kraju pojavio u pubu njezinih roditelja, dok je 2005. provalnik upao u njezin dvorac i zatočio kućnu pomoćnicu, dok se Enya sklonila u sigurnosnu sobu.

Posljednji put viđena je u javnosti 2017. godine na dodjeli Grammyja, dok su njezina kasnija pojavljivanja iznimno rijetka. Jedno od njih bilo je i prošle godine na vjenčanju u Donegalu, gdje su obožavatelji brzo komentirali kako izgleda odlično.

Unatoč svemu, Enya i dalje ostaje jedna od najzagonetnijih i najuspješnijih umjetnica – žena koja je svjesno izabrala tišinu umjesto buke slave.

