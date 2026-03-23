Tko su djeca Chucka Norrisa? Imao ih je petero, za jedno je saznao nakon skoro 30 godina

Svijet tuguje za Chuckom Norrisom, ali najemotivnije oproštaje podijelila su njegova djeca, posebno blizanci Dakota i Danilee.

Smrt legendarne akcijske zvijezde Chucka Norrisa u 87. godini potresla je javnost, a posebno su dirnule emotivne poruke njegove djece.

Najmlađa djeca, blizanci Dakota i Danilee, prvi su javno progovorili o gubitku oca kojeg su opisali kao iznimnog čovjeka i roditelja.

Dakota Norris oprostio se riječima koje su mnoge ganule:

''Tata, teško je pronaći prave riječi za ovo, ali dat ću sve od sebe. Bio si čovjek na kojeg sam se ugledao cijeli život.''

Istaknuo je i vrijednosti koje je naslijedio od oca:

''Tvoja velikodušnost, dobrota, hrabrost i vjera bile su stvari kojima sam se uvijek divio.''

Na kraju je poruku zaokružio snažnom izjavom:

''Bio si najbolji otac kojeg mi je Bog mogao dati.''

Njegova sestra blizanka Danilee Norris također je podijelila dirljivu poruku:

''Gubitak roditelja je nešto za što nikada nisi spreman. Moj tata je volio duboko i brinuo se za svaku osobu u svom životu s toliko nježnosti. Njegova ljubav naučila me voljeti samu sebe. Volim te zauvijek.''

Blizanci Dakota i Danilee Norris (24) rođeni su 2001. godine u braku s Genom O'Kelley. Dakota je naslijedio očevu strast prema borilačkim vještinama, dok Danilee vodi povučeniji život, ali je očito bila izuzetno vezana uz oca.

Osim njih, Chuck ima još troje djece.

Najstariji sin Mike Norris okušao se u glumi i režiji, a publika ga pamti po akcijskim filmovima poput ''Delta Force 3''. Također je surađivao s ocem na seriji ''Walker, Texas Ranger''. Eric Norris izgradio je karijeru kao kaskader i koordinator akcijskih scena u Hollywoodu. Uz to, bavio se i automobilizmom kao NASCAR vozač. Njih je je Chuck dobio s bivšom suprugom Dianne Holechek.

Posebno zanimljiva priča veže se uz kćer Dinu Norris, za čije postojanje Chuck Norris nije znao skoro 30 godina. Unatoč tome, razvili su blizak odnos, a ona danas živi daleko od očiju javnosti.

''Bio sam kod kuće i pregledavao poštu kad sam vidio to pismo i otvorio ga'', prisjetio se Norris u intervjuu za Entertainment Tonight 2004. godine.

''Bilo je od Dine… i ona kaže: ‘Ja sam tvoja kći iz jedne prošle veze,’ i rekla je: ‘Saznala sam da si mi otac kad sam imala 16 godina, ali moja majka je rekla da si oženjen i da ne bismo trebali ometati tvoju obitelj.’''

U svojim memoarima iz 2004.,'' Against All Odds: My Story'', Norris je napisao da je pismo pročitao svojoj majci, koja je pristala prvo se sastati s Dinom, piše Daily Mail.

Chuck Norris sa suprugom i djecom Foto: Profimedia

Nakon što su se susrele u njezinu domu, Norrisova majka nazvala je sina i rekla mu da odmah dođe.

''Ušao sam u dnevni boravak i skoro mi je zastao dah. Tamo, preda mnom, stajala je prekrasna mlada žena. Bio sam zapanjen, ali čim sam je vidio, znao sam. Nisu mi trebali DNK ili krvni testovi; nije bilo nikakve sumnje u mom umu da je ona moja kći.''

Norris je dodao da je, nakon što su se zagrlili i počeli plakati, imao osjećaj kao da je poznaje cijeli život.

Nakon njihovog prvog susreta, Norris i Dina razvili su izuzetno blizak odnos.

