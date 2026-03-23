Prepoznajete li atraktivnu Splićanku koja je osmijehom pokorila špicu?

Subotnja šetnja centrom Zagreba i ovaj je put ponudila niz upečatljivih izdanja, a jedno od onih koje se lako pamte potpisuje Maja Bajamić. Njezin spoj ležernosti, ženstvenosti i samopouzdanja pokazao se kao pun pogodak.

Glazbenica Maja Bajamić privukla je pažnju prolaznika na zagrebačkoj špici, a njezin styling nije promaknuo ni fotografima koji su je odmah ''ulovili'' u šetnji gradom.

Za ovu prigodu odabrala je kombinaciju koja na prvu djeluje jednostavno, ali itekako ostavlja dojam – bijela košulja dala je svježinu cijelom outfitu, dok su uske crne hlače naglasile figuru i donijele dozu elegancije. Preko svega je prebacila kožnu jaknu koja je cijeloj priči dodala urbani, pomalo buntovni ton.

Maja Bajamić Foto: Josip Moler / CROPIX

Posebnu notu dali su modni detalji – upečatljive gležnjače sa zakovicama razigrale su kombinaciju, dok su sunčane naočale i torba zaokružile look koji bez puno truda izgleda potpuno promišljeno.

Na fotografijama je rado pozirala i sa slikarom i književnikom Dimitrijem Popovićem, što je dodatno privuklo pažnju okupljenih.

Maja Bajamić, Dimitrije Popović Foto: Josip Moler / CROPIX

Maja Bajamić, Dimitrije Popović Foto: Josip Moler / CROPIX

Podsjetimo, Bajamić pamtimo i po sudjelovanju u showovima Nove TV "Farma" i "Tvoje lice zvuči poznato".

Maja Bajamić - 2 Foto: Instagram

Maja Bajamić peta emisija TLZP - 4 Foto: Nova TV

Tvoje lice zvuči poznato - Maja Bajamić (Foto: PR) Foto: PR

Prije dvije godine doživjela je težu prometnu nesreću, tada je objavila fotografije smrskanog automobila. Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 13 13 13 13 13

