Mladi Slavonac raspametio fanove velikim iznenađenjem: ''Koliko energije ima ovaj čovjek?''

Jozinović je na društvenim mrežama najavio još jedan koncert u Sava Centru u Beogradu - to će mu biti sedmi koncert.

Mladi fenomen iz Vinkovaca Jakov Jozinović još jednom je pokazao koliki interes vlada za njegove nastupe – na Instagramu je najavio čak sedmi koncert u beogradskom Sava Centru, koji će se održati 19. travnja 2026. godine.

Riječ je o rijetkom uspjehu koji jasno potvrđuje koliko je publika željna njegovih nastupa, a upravo zbog velikog interesa otvoren je i dodatni datum.

Jakov Jozinović Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

''Ja volim kad ste tu i kad mi dođete u Beograd – Sava Centar!!!! Toliko vas dolazi da smo morali otvoriti i 7. koncert!!! 19.4 se družimo po sedmi put u plavoj dvorani. Ljubimmmmmmm'', napisao je Slavonac na Instagramu.

Karte za novi koncert dostupne su za kupnju od ponedjeljka u 10 sati.

Jakov Jozinović - 4 Foto: Bojan Zibar

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su ga obožavatelji zatrpali porukama podrške i oduševljenja, jasno dajući do znanja koliko se vesele novom susretu.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

''Svaka čast! Bravo'', ''Koliko energije ima ovaj čovjek, je l' na struju ili na publika'', ''Jedva čekamo svih sedam'', ''Bolji način da dočekam rođendan ne postoji'', ''Za kraj ove divne turneje očekujemo da zakaže i arenu u Beogradu'', ''Bravo Jakove, volim što publici sebe daješ kroz pjesme, a ne kao brojni koji intimu dijele na Instagramu kako bi dobili publicitet. Svaki ostvareni kolega će te iskreno podržati jer su svi počeli pjevajući tuđe pjesme. Oliver je uvijek bio podrška mladima. Sretno'', ''Hvala ti na ovome'', ''Toooo'', ''Volimo te'', ''Dolazim svakako'', dio je komentara s društvenih mreža.

Jakov Jozinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

