Emotivne scene u Zgrebu: Pogledajte kako su se Hrvati oprostili od Chuck Norrisa

Od Chucka Norrisa opraštaju se i Hrvati, a u zagrebačkoj Sloboštini fanovi pale svijeće kod njegova kipa ispred kafića posvećenog slavnom glumcu.

Od Chucka Norrisa ovih se dana ne oprašta samo Hollywood, već i brojni obožavatelji u Hrvatskoj, gdje je godinama uživao gotovo kultni status.

Njegova obitelj potvrdila je da je preminuo 19. ožujka, okružen najbližima, a vijest je brzo odjeknula među fanovima diljem svijeta.

Posebno emotivne scene stižu iz zagrebačke Sloboštine, gdje se ispred kafića Norris, uz njegov kip, pale svijeće u čast legendarnom glumcu.

Kafić Norris

Taj kafić već godinama njeguje uspomenu na Norrisa, a njegov spomenik, otkriven 2018. povodom 78. rođendana, postao je svojevrsna lokalna atrakcija. Zanimljivo, autor skulpture odlučio je ostati anoniman, uz šaljivo objašnjenje da je to bila Norrisova želja.

Spomenik Chucku Norrisu

Chuck Norris

Unutar kafića nalazi se i poseban kutak posvećen glumcu, s muralima i fotografijama iz njegove bogate karijere – od dana s Bruceom Leejem do vojničkih dana u Južnoj Koreji.

Chuck Norris

Norris je ostavio neizbrisiv trag u filmskoj i televizijskoj industriji, posebno kroz filmove poput "Na putu zmaja", "Delta Forcea" i "Usamljenog vuka McQuadea", kao i seriju "Walker, Texas Ranger". Upravo zato ne čudi što ga se ovih dana mnogi prisjećaju i na društvenim mrežama, dijeleći uspomene, citate i fotografije koje su obilježile generacije.

