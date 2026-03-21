Titula glumačkog ostvarenja godine otišla je u ruke Enisa Bešlagića: "Vrijeme je da mi glumci..."

Publika je ove godine za najbolje glumačko ostvarenje nagradila Enisa Bešlagića, koji je priznanje primio na 32. dodjeli Večernjakove ruže.

Na 32. dodjeli Večernjakove ruže, jedne od najuglednijih medijskih nagrada u Hrvatskoj, publika je za glumačko ostvarenje godine izabrala Enisa Bešlagića. Nagradu su mu na pozornici uručili Filip Juričić i Ružica Maurus.

Vidno emotivan, Bešlagić se zahvalio svima koji su ga podržali.

Enis Bešlagić Foto: Neva Zganec/Pixsell

"Hvala dobri ljudi, želim se zahvaliti svima koji su me nominirali i glasovali, ovo je jedan put koji radim sa svojim kolegama, dijelimo i scenu i kadar. Mi glumci zaista imamo priče koje su vrijedne scene, nekad smo se dosta krili iza tuđih tekstova i priča, vrijeme je da mi glumci počnemo pričati svoje priče. Baš sam uzbuđen... da sam ovu ružu dobio od Večernjaka, oni su moja podrška bili sve ove godine. hvala Ivici Propadalu, mojoj porodici", istaknuo je Enis.

Enis Bešlagić Foto: Neva Zganec/Pixsell

U istoj kategoriji bili su nominirani i Ozren Grabarić, Ksenija Pajić, Ana Marija Veselčić, Nina Violić te Filip Šovagović, a o pobjedniku su, kao i svake godine, odlučili čitatelji svojim glasovima.

Dodjela u HNK okupila je brojna poznata lica, a večer je, uz priznanja najboljima, obilježila i bogata glazbena produkcija te odlična atmosfera.

Više o tome pogledajte OVDJE.

Inače, Enis je trenutačno i član žirija hit-showa "Tvoje lice zvuči poznato".

