Govor Josipe Lisac s dodjele nagrada koji će se prepričavati: ''Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja, i on je debitirao!''

Josipa Lisac ostala je iznenađena kada je proglašena dobitnicom Večernjakove ruže, a u svom govoru referirala se i na Jakova Jozinovića.

Mnogi poznati Hrvati iz različitih sfera društva prisustvovala su dodjeli najstarije medijske nagrade Večernjakova ruža, održanoj u petak u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Na ovogodišnjem 32. izdanju dodijeljene su nagrade u osam kategorija, a jedna od njih - ona u kategoriji Glazbenik godine - pripala je glazbenoj divi Josipi Lisac.

Da je i sama bila iznenađena, Lisac je pokazala tijekom primitka nagrade za koju su bili nominirani i Nina Badrić, Neno Belan, Josipa Lisac, Hiljson Mandela, Miach te Urban&4.

"Ja sam uzrujana totalno. Nikad nisam bila ni nominirana ni predložena. Ja totalno debitiram. Neću biti duga. Vrlo pašemo Jakov Jozinović i ja. Mladi, i on je debitirao na Večernjakovoj ruži. Znači da sam i ja mlada. Nema starenja, nema starosti. Zahvaljujem ljudima. Večernji, hvala vam puno. Ovo je zaista nešto najljepše, još ne vjerujem. Još ne vjerujem", poručila je s pozornice Josipa Lisac.

Ranije iste večeri, za novo lice godine je nagrađen mladi Jakov Jozinović, koji je u svojem pobjedničkom govoru citirao i pjesmu "Iskra" Urban&4.

"Mislim da ipak na nama svijet ostaje i da smo mi budućnost. Sjetio sam se teksta jedne od mojih najdražih pjesama, pjesme "Iskra" od Urbana. Tekst kaže "Treba nam tako malo, skoro ništa, a nama mladima koji pokušavamo i trudimo se da uspijemo u ovoj glazbi treba samo podrška, ljubav i vjetar u leđa", a ova nagrada je definitivno to", poručio je senzacionalni Vinkovčanin zahvalivši se na nominaciji, a također se referirao i na to da se njegova prva pjesma zove "Polje ruža".

