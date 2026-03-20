Spoj koji nije prošao nezapaženo: Mia Kovačić odabrala je modnu kombinaciju o kojoj se priča

Voditeljica IN magazina Mia Kovačić prezentirala je Večernjakovu ružu u kombinaciji koja je spajala čipku i modernu odvažnost.

Na svečanom ovogodišnjem izdanju dodjele Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK-u, među brojnim poznatim uzvanicima našla se se i voditeljica IN magazina Mia Kovačić, koja je na crvenom tepihu zablistala u modno hrabrom i upečatljivom izdanju.

Za dodjelu, na kojoj se zajedno s Asimom Ugljenom našla i u prezenterskoj ulozi za kategoriju radijske osobe godine, odabrala je kombinaciju koja spaja eleganciju i modernu odvažnost - bijelu čipkastu mini haljinu dugih rukava s visokim ovratnikom, bogato ukrašenu kružnim uzorcima koji su cijelom izgledu dali romantičnu i profinjenu notu. Haljina je imala strukturirana ramena i lagano prošireni donji dio, čime je dodatno naglasila siluetu i dala dozu dramatičnosti.

Cijeli outfit podignula je na novu razinu razinu kombinirajući ga s visokim crnim kožnim čizmama iznad koljena, koje su unijele dozu urbanog i modernog stila, stvarajući zanimljiv kontrast s nježnom čipkom. Ovakav spoj klasičnog i suvremenog pokazao se kao pun pogodak na crvenom tepihu.

Pogledaji ovo Celebrity Pokorili crveni tepih: Sve je stalo kad su se Maja Šuput i Šime Elez pojavili na prestižnoj dodjeli nagrada!

Frizuru je nosila u elegantnoj, blago podignutoj varijanti s valovima, dok je šminka bila naglašena, ali uravnotežena, čime je dodatno istaknula svoje crte lica.

U spektakularnoj atmosferi uz crveni tepih i performere s raskošnim svjetlucavim krilima u pozadini, Mia Kovačić još jednom je potvrdila svoj status jedne od najbolje odjevenih televizijskih voditeljica, ostavljajući snažan modni dojam na ovogodišnjoj Večernjakovoj ruži.

U kategoriji TV osoba godine dobitnica Večernjakove ruže je Ema Branica, a kako se odjenula, pogledajte OVDJE.

Kako su se uskladili zvijezde Kumova, pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Znate li da u Zagrebu postoji spomenik Chucku Norrisu? Evo gdje se nalazi!

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Thompsonova kći položila vojnu prisegu u Požegi, ponosni roditelji bili su uz nju!

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica MasterChefa nagrađena na poseban način, stiglo joj priznanje koje se ne viđa često

Pogledaji ovo Celebrity Malo tko će ostati ravnodušan: Bruce Willis i unuka u prizoru koji slama i najtvrđa srca