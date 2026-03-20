Thompsonova kći položila vojnu prisegu u Požegi, ponosni roditelji bili su uz nju!

Diva Marija Perković na svečanoj prisezi u Požegi ovaj je važan trenutak podijelila s roditeljima, koji nisu skrivali ponos.

U Požegi je danas održana svečana prisega novog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u vojarni ''123. brigade Hrvatske vojske'', a među njima se našlo i jedno poznato ime.

Naime, prisegu je položila i Diva Marija Perković, kći glazbenika Marka Perkovića Thompsona, što je odmah privuklo pažnju javnosti.

Marko Perković Thompson, Diva Marija Perković, Sandra Perković Foto: Nenad Opacak / CROPIX

Poseban trenutak u Požegi bio je i dolazak ponosnog oca i mame Sandre, koji je prisustvovao svečanosti i podržali kćer u ovom važnom koraku.

Diva je jedna od 82 ročnice u naraštaju koji broji ukupno 800 pripadnika, dok je 352 muškaraca pozvano na obveznu službu. Obuka se istodobno provodi u Požegi, Kninu i Slunju, a najveći broj ročnika, njih 400, smješten je upravo u požeškoj vojarni.

Podsjetimo, Diva se inače bavi glumom, a 19-godišnjakinja je svoju prvu veliku ulogu ostvarila u filmu ''Diva''. Ona u filmu tumači glumi pastiricu iz Duvna, prijateljicu Dive Grabovčeve. Glavnu ulogu Dive Grabovčeve igra glumica Ornela Vištica.

Pogledaji ovo Celebrity Nitko se ne može nagledati novog portreta Kate i Williama, detalj iza njih skriva dublju priču

Osim Dive, Thompson sa suprugom Sandrom ima još četvero djece, kćeri blizanke Cvitu i Katarinu te sinove Antu Mihaela i Šimuna.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sprema li se duet godine? Mladi Slavonac ovako je odgovorio na izazov regionalne zvijezde

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Zgodna nasljednica Mile Kitića u bikiniju raspametila mreže, s tatom i dečkom uživa u tropskom raju

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Što joj se dogodilo? Madonna u susjedstvu snimljena sa zavojem na licu

Pogledaji ovo Zanimljivosti Skupi vikend s Meghan Markle pretvara se u kaos: Nije ni počeo, a već ga prate neugodni detalji