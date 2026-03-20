Pobjednica MasterChefa nagrađena na poseban način, stiglo joj priznanje koje se ne viđa često

Bivše natjecateljice MasterChefa Endrina Muqaj i Iva Novokmet dobile su zahvalnice Grada Paga za izniman doprinos promociji paške gastronomije i otoka kroz svoj angažman i sudjelovanje u emisiji.
Pobjednica popularnog kulinarskog showa MasterChef Endrina Muqaj i nekadašnja natjecateljica Iva Novosel, dobile su posebno priznanje Grada Paga za svoj izniman doprinos promociji otoka i njegove bogate gastronomske tradicije.
Na svečanom otvorenju manifestacije Proljeće u Pagu, koje je započelo događanjem En Primeur – premijerom mladih paških sireva – gradonačelnik Paga Stipe Žunić uručio im je zahvalnice kao priznanje za njihov angažman i doprinos. Riječ je o događanju koje slavi paške okuse, tradiciju i ljude te dodatno učvršćuje prepoznatljivost otoka kao gastronomske destinacije.
Na jednoj od podijeljenih fotografija vidi se službena zahvalnica dodijeljena Endrini za izniman doprinos promociji Paga i njegove gastronomije u emisiji MasterChef Hrvatska 2025. kao i za sudjelovanje na događaju En Primeur 3.0 – premijera mladog Paškog sira 2026.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da u Zagrebu postoji spomenik Chucku Norrisu? Evo gdje se nalazi!
"Veliko hvala našim najvećim promotoricama grada i otoka Paga i paških delicija, Endrini Muqaj i Ivi Novosel, koje svojim angažmanom, energijom i ljubavlju prema Pagu na najbolji način predstavljaju sve ono što naš grad jest", napisao je u objavi na Instagramu gradonačelnik Žunić, istaknuvši kako upravo ovakvi pojedinci imaju ključnu ulogu u predstavljanju identiteta Paga.
Pag je obilježio Endrinin meni u finalu prošlogodišnjeg MasterChefa. Za hladno predjelo spojila je tri najprepoznatljivije namirnice otoka Paga - janjetinu, baškotinu i ovčji sir - u jedno jelo, dok je za glavno jelo pripremila dekonstrukciju Wellingtona od janjetine s blitvom, žličnjakom, šugom od janjetine, kremom od karamelizirane cvjetače te lisnatim tijestom u obliku paške čipke.
Endrinin i Ivin uspjeh i strast prema gastronomiji prepoznati su i među građanima i organizatorima, a same su na društvenim mrežama podijelile djelić atmosfere s događanja. Uz fotografije s dodjele i druženja, poručile su kako se njihovo oduševljenje može vidjeti već iz osmijeha.
Ovo priznanje potvrda je kako sudjelovanje u MasterChefu može biti snažna platforma za promociju lokalne kulture i tradicije, ali i kako predanost, autentičnost i ljubav prema zavičaju mogu ostaviti stvaran trag – kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini.
Nedavno je napravila manju promjenu u svom imidžu o čemu više čitajte OVDJE.
U jednom od videa Endrina i Iva su pokazale kako su dobile kutiju soli, a kako se nedavno našalila na račun snijega i soli, pogledajte OVDJE.
1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Thompsonova kći položila vojnu prisegu u Požegi, ponosni roditelji bili su uz nju!
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Kako izgleda zgodni punac Ivana Rakitića? Lijepa Raquel objavila je njegovu fotografiju
Pogledaji ovo Celebrity Svi su u Požegi htjeli fotografiju s Thompsonom nakon prisege njegove kćeri
Pogledaji ovo Celebrity Oglasio se slomljeni sin Chucka Norrisa: "Teško je pronaći prave riječi..."