Oglasio se slomljeni sin Chucka Norrisa: "Teško je pronaći prave riječi..."

Nakon smrti Chucka Norrisa u 87. godini putem društvenih mreža se oglasio njegov sin Dakota.

Legendarni akcijski glumac Chuck Norris preminuo je nakon što je hitno hospitaliziran u bolnici na Havajima, svega devet dana nakon što je navršio 86. rođendan. Mnoge fanove je šokirala ova vijest, pogotovo jer je snagator za svoj rođendan objavio video u kojem je trenirao.

Nakon vijesti o njegovom odlasku, društvene mreže preplavile su emotivne poruke obitelji, prijatelja i obožavatelja iz cijelog svijeta.

Posebno dirljivu počast uputio je njegov sin Dakota Norris, koji se od oca oprostio putem Instagrama.

"Tata, teško je pronaći prave riječi za ovo, ali dat ću sve od sebe. Bio si čovjek na kojeg sam se ugledao cijeli svoj život. Tvoja velikodušnost, tvoja dobrota, tvoja hrabrost, tvoj integritet, tvoja snaga, tvoja disciplina i tvoja vjera u Gospodina bile su samo neke od stvari kojima sam se uvijek divio kod tebe. Živio si svoj život s ciljem i s ljubavlju prema svim ljudima", napisao je na Instagramu.

Slomljeni Dakota je dodao i kako je njegov otac bio najbolji kakvog mu je Bog mogao dati i najbolji čovjek kojeg je ikada upoznao: "Bez obzira kroz što sam prolazio, uvijek si bio tu. Pobrinuo si se da znam koliko me voliš. Iskreno, ne mislim da je prošao ijedan dan a da mi to nisi rekao. Tako sam ponosan što sam tvoj sin. Uspomene koje smo stvorili, lekcije koje si me naučio i stalni smijeh koji smo dijelili ostat će sa mnom do kraja života. Hvala ti za sve što si dao našoj obitelji i za primjer koji si svakodnevno postavljao. Nadam se da ću živjeti život koji će te poštovati i učiniti te ponosnim. Volim te, tata. Nedostajat ćeš mi zauvijek."

Brojne poznate osobe također su odale počast slavnom glumcu. Lee Majors prisjetio se zajedničkih trenutaka i istaknuo kako Norris nije bio samo legenda na ekranu, već i iznimno dobra i iskrena osoba izvan njega. Priscilla Presley oprostila se od svog prijatelja i instruktora karatea, dok je Dolph Lundgren naglasio kako mu je Norris bio uzor još od mladosti, opisujući ga kao simbol snage, poniznosti i poštovanja.

Norrisova obitelj u službenoj je izjavi potvrdila njegovu smrt, istaknuvši da je preminuo okružen najmilijima i u miru. Opisali su ga kao predanog supruga, brižnog oca i djeda te srce obitelji, naglašavajući kako je živio život ispunjen vjerom, svrhom i ljubavlju prema drugima.

Zahvalili su i obožavateljima na podršci koju su mu pružali tijekom godina, istaknuvši da ih je uvijek smatrao prijateljima.

Glumac, najpoznatiji po ulozi u seriji "Walker, teksaški rendžer", iza sebe je ostavio bogatu karijeru koja je trajala desetljećima, kao i neizbrisiv trag u svijetu filma i borilačkih vještina. Njegova predanost radu, disciplina i karizma učinile su ga globalnim simbolom snage i ustrajnosti.

