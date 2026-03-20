Priča o snazi, disciplini i legendi: Tko je zapravo bio Chuck Norris?

Legendarni glumac i majstor borilačkih vještina Chuck Norris preminuo je u 86. godini, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i status globalne ikone snage, discipline i pop-kulture.

Legendarni akcijski glumac Chuck Norris preminuo je nakon što je hitno hospitaliziran u bolnici na Havajima, svega devet dana nakon što je navršio 86. rođendan.

Vijest je putem društvenih mreža potvrdila njegova obitelj, dodavši kako bi htjeli zadržati okolnosti privatnima, te da je preminuo okružen svojom obitelji i da je bio u miru.

"Iako su nam srca slomljena, duboko smo zahvalni za život koji je živio i za nezaboravne trenutke koje smo imali sreću podijeliti s njim. Ljubav i podrška koju je primao od obožavatelja diljem svijeta mnogo su mu značile, a naša obitelj je na tome iskreno zahvalna. Za njega vi niste bili samo obožavatelji, bili ste njegovi prijatelji", napisali su u podužoj objavi.

Malo je glumaca čije je ime postalo globalni simbol snage i neuništivosti kao Chuck Norris. Legendarni akcijski junak, majstor borilačkih vještina i zvijezda serije "Walker, teksaški rendžer" izgradio je karijeru koja traje više od pola stoljeća, a njegovo ime zaživjelo je i u popularnoj kulturi kroz bezbroj viralnih šala.

Rođen je kao Carlos Ray Norris 10. ožujka 1940. u Ryanju u Oklahomi. Odrastao je u skromnoj obitelji, a djetinjstvo mu nije bilo lako. Nakon razvoda roditelja preselio se s majkom i braćom u Torrance u Kaliforniji, gdje je završio školu.

Nakon srednje škole 1958. godine pridružio se američkom ratnom zrakoplovstvu, a služenje vojnog roka odvelo ga je u Južnu Koreju. Upravo tamo prvi put se ozbiljno susreo s borilačkim vještinama koje mu je promijenilo život.

Po povratku u SAD Norris se potpuno posvetio borilačkim vještinama. Otvorio je vlastite karate škole, među čijim su učenicima bile i brojne poznate osobe poput Stevea McQueena i Priscille Presley. Njegova sportska karijera bila je impresivna – osvojio je svjetsko prvenstvo u karateu u srednjoj kategoriji šest godina zaredom te pobijedio na desecima turnira prije nego što se 1974. povukao iz natjecanja.

Kasnije je razvio i vlastiti stil borilačkih vještina nazvan Chun Kuk Do.

Norrisov put u film počeo je pomalo slučajno. Zahvaljujući poznanstvima iz svijeta borilačkih vještina dobio je malu ulogu u filmu "The Wrecking Crew" (1968). Veliki proboj dogodio se kada ga je Bruce Lee pozvao da glumi negativca u filmu "The Way of the Dragon", gdje su njih dvojica odigrali jednu od najpoznatijih borilačkih scena u povijesti filma.

Nakon toga Norris je postao stalna figura u akcijskim filmovima 80-ih, među kojima su "Good Guys Wear Black", "The Octagon", "Lone Wolf McQuade", "Missing in Action" i "The Delta Force". Ovi filmovi pretvorili su ga u jednog od najvećih akcijskih heroja tog desetljeća.

Najpoznatiji televizijski projekt Chucka Norrisa svakako je serija "Walker, teksaški rendžer", u kojoj je glumio od 1993. do 2001. godine. U seriji je tumačio ulogu Cordella Walkera, pravednog rendžera koji se protiv kriminala borio uz pomoć borilačkih vještina. Serija je postala veliki hit i dodatno učvrstila njegov status akcijske ikone.

Početkom 2000-ih Norris je postao neočekivana internet senzacija zahvaljujući tzv. "Chuck Norris facts" – humorističnim izjavama koje pretjeruju u opisivanju njegove snage i sposobnosti.

Primjeri takvih šala uključuju tvrdnje poput: "Chuck Norris ne radi sklekove – on gura Zemlju dolje." Iako su šale pretjerane, one su dodatno učvrstile njegov status pop-kulturne legende.

Bio je dva puta u braku - prvi put oženio se Dianne Holechek, svojom srednjoškolskom ljubavi, s kojom je bio u braku od 1958. do 1989. i dobio dva sina. Godine 1998. oženio se bivšom manekenkom Genom O’Kelley, s kojom je dobio blizance – sina Dakotu i kćer Danilee.

Osim glume i sporta, Norris se posvetio i humanitarnom radu te je pokrenuo programe koji kroz borilačke vještine pomažu mladima u razvoju discipline i samopouzdanja.

Do zadnjih dana redovito je trenirao i promovirao zdravi način života, a obožavatelji su ga često nazivali živom legendom zbog njegove nevjerojatne fizičke forme i karijere koja je trajala desetljećima. Posljednju objavu na društvenim mrežama objavio je upravo na svoj 86. rođendan, pokazujući kako je trenirao.

"Danas imam 86 godina! Nema ničeg boljeg od malo razigrane akcije na sunčan dan da se osjećaš mladima. Zahvalan sam na još jednoj godini, dobrom zdravlju i prilici da nastavim raditi ono što volim. Hvala vam svima što ste najbolji obožavatelji na svijetu. Vaša podrška kroz sve ove godine znači mi više nego što ćete ikada znati", napisao je u svojoj posljednjoj objavi.

Od skromnog dječaka iz Oklahome do jednog od najprepoznatljivijih akcijskih junaka na svijetu – Chuck Norris ostao je simbol discipline, snage i upornosti.

