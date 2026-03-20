Znate li da u Zagrebu postoji spomenik Chucku Norrisu? Evo gdje se nalazi!

Prije osam godina, na 78. rođendan Chucka Norrisa, u zagrebačkoj Sloboštini je otkriven spomenik glumcu.

Legendarni akcijski glumac Chuck Norris preminuo je nakon što je hitno hospitaliziran u bolnici na Havajima, svega devet dana nakon što je navršio 86. rođendan. Mnoge fanove je šokirala ova vijest, pogotovo jer je snagator za svoj rođendan objavio video u kojem je trenirao.

Nakon vijesti o njegovom odlasku, društvene mreže preplavile su emotivne poruke obitelji, prijatelja i obožavatelja iz cijelog svijeta.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Međutim, mnogi ne znaju kako je Hrvatskoj najbliža posveta u samoj metropoli Zagrebu. U zagrebačkoj Sloboštini nalazi se kafić posvećen liku i djelu Chucka Norrisa, a posebno veselo je bilo 10. ožujka 2018., kada je uz vatromet i doček njegovog 78. rođendana organizirano otkrivanje spomenika glumcu.

Riječ je o skulpturi u prirodnoj, ali ne i stvarnoj veličini, čiji je autor odlučio ostati anoniman, navevši kako je to učinio na Norrisov zahtjev jer, kako kaže, s njim je uvijek dobro biti u dobrim odnosima.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ugostitelj Saša Čubrilo, koji je organizirao proslavu, tada se zahvalio okupljenima koji su sudjelovali u slavlju u Norris cafeu, u sklipu kojeg je nastupao i Siniša Labrović.

