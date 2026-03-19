Kako izgleda partner jedne od najljepših Hrvatica, s kojim je dugo negirala vezu?

Iva Jerković ponovno je privukla pažnju javnosti zbog emotivne i rijetke obiteljske objave koja je raznježila njezine pratitelje.

Poznata voditeljica i influencerica Iva Jerković raznježila je pratitelje na društvenim mrežama objavom povodom Dana očeva, rođendana i imendana partnera Josipa Antića, podijelivši rijedak i intiman prizor svog njega i njihove kćeri Rine Ami.

Na fotografiji, snimljenoj uz more, vidi se emotivan trenutak između oca i djevojčice. Upravo takve privatne scene Iva inače rijetko dijeli s javnošću, zbog čega je objava izazvala posebno oduševljenje među njezinim fanovima.

Iva Jerković na Instagramu

''Sretan rođendan najboljem tati i mojoj najvećoj ljubavi… volimo te'', uz nekoliko emotikona srca.

Iva je jednom prilikom o Josipu i kćeri javno govorila.

''Mislim da je Rina kombinacija mene i Josipa i da je uzela najbolje od oboje. Posebno mi je drago što je jako znatiželjna, voli putovati s nama, ništa joj nije teško, zaigrana je, ali voli i učiti'', rekla je Iva svojedobno za Story.

Iva Jerković - 2

Godinama se šuškalo da su Iva i Josip u vezi, ali ona je sve uvijek negirala. Kad je objavljeno da je trudna, priznala je da je otac djeteta Antić.

Malena Rina Ami početkom veljače proslavila je rođendan, više pogledajte OVDJE.

