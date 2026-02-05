Jedna od najljepših Hrvatica ne krije sreću zbog velikog razloga za slavlje!

Iva Jerković na Instagramu je otkrila da je u njezinoj obitelji poseban dan, a svime se pohvalila na Instagramu.

Bivša manekenka i televizijska voditeljica Iva Jerković na društvenim se mrežama pohvalila velikim razlogom za slavlje u svojoj obitelji.

Naime, njezina kći Rina Ami proslavila je svoj šesti rođendan. Ponosna mama svojoj miljenici posvetila je prekrasnu objavu na Instagramu.

Iva Jerković - 6 Foto: Instagram

''Ljubavi naša mala, danas je tvoj rođendan, a kao da je naš… Hvala ti što si unijela toliko svjetlosti i veselja u naše živote… što si nam život obasjala takvom toplinom… sretna što sam tvoja majka, i što moj život sjaji zajedno s tobom…Ostani zauvijek tako vesela i svestrana djevojčica puna ljubavi…Sretan ti šesti rođendan, čarobnice naša… Volimo te'', napisala je te podijelila njihove fotografije, koje možete pogledati OVDJE.

Iva Jerković - 3 Foto: Instagram

Ispod objave nizale su se i čestitke.

''Sretan'', ''Sretan rođendan princezi'', ''Volim'', ''Najsretniji ljepotici'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, Iva je kćerkicu dobila s partnerom Josipom Antićem.

Godinama se šuškalo da su Iva i Josip u vezi, ali ona je sve uvijek negirala. Kad je objavljeno da je trudna, priznala je da je otac djeteta Antić. Posebnom prilikom ga je i pokazala na društvenim mrežama, a fotke pogledajte OVDJE.

Iva Jerković - 2 Foto: Instagram

Iznenadit će vas koliko godina ima prekrasna Iva jer se od mladosti nimalo nije promijenila! O tome smo pisali OVDJE.

