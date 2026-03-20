Jednostavno, a moćno: Naša Ema Branica privukla poglede u haljini koja će se pamtiti

Ema Branica zablistala je na dodjeli Večernjakove ruže u elegantnoj crnoj haljini.

Svečana dodjela Večernjakove ruže, jedne od najvažnijih medijskih događanja u Hrvatskoj, u zagrebačkom HNK-u okupila je velik broj poznatih Hrvata iz različitih sfera društva – od televizije i glazbe do mode i javnog života.

A mnoge je svojom pojavom oduševila reporterka i voditeljica emisije "Provjereno", Ema Branica, koja je bila jedna od nominiranih u kategoriji TV osobe godine, na crvenom tepihu je zablistala u sofisticiranom i glamuroznom izdanju.

Ema Branica

Nosila je dugu crnu večernju haljinu koja je savršeno pratila liniju tijela, a posebnu dozu luksuza davali su joj bogati, svjetlucavi detalji. Haljina je bila ukrašena efektnim, gotovo baroknim uzorcima od šljokica i prozirnog tila koji su se elegantno protezali duž cijele siluete. Gornji dio haljine imao je asimetričan kroj s jednim ramenom naglašenim, dok je dekolte bio suptilno oblikovan i ženstven.

Ema Branica

Ema Branica

Ema Branica

Poseban naglasak bio je na prozirnim dijelovima koji su diskretno otkrivali nogu kroz visoki prorez, dajući cijelom izgledu dozu senzualnosti, ali i profinjenosti. Kombinaciju je upotpunila elegantnim sandalama na petu i minimalističkim nakitom, dok su klasična frizura s blagim valovima i naglašene usne dodatno zaokružile glamurozan dojam.

Ema Branica, ekipa Provjerenog, Večernjakova ruža

Na događaj nije stigla sama – društvo su joj pravile i kolege iz emisije "Provjereno", s kojima je zajedno pozirala i proslavila još jednu važnu večer domaće medijske scene. Njihov dolazak dodatno je naglasio timski duh emisije koja godinama privlači veliku pažnju gledatelja.

