Aktualna hrvatska misica pojavila se u prozirnoj haljini koja je sve ostalo bacila u drugi plan!

Laura Gnjatović zablistala je na dodjeli Večernjakove ruže, na kojoj se pojavila u društvu vlasnika licence za Hrvatsku Vladimira Kraljevića.

Svečana dodjela Večernjakove ruže, jedne od najvažnijih medijskih događanja u Hrvatskoj, u zagrebačkom HNK-u okupila je velik broj poznatih Hrvata iz različitih sfera društva – od televizije i glazbe do mode i javnog života.

Posebnu pažnju plijenila je aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović koja se na crvenom tepihu pojavila u glamuroznom i odvažnom izdanju.

Laura Gnjatović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Laura Gnjatović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mlada ljepotica pozirala je na raskošno uređenom ulazu, uz crveni tepih i impresivnu scenografiju, a društvo su joj pravili Vladimir i Marija Kraljević, nositelji licence za Hrvatsku. Zajedno su ostavili snažan dojam elegancije i sofisticiranosti, spremno pozirajući fotografima.

Ipak, sve oči bile su uprte upravo u Lauru i njezinu upečatljivu haljinu. Nosila je dugačku, pripijenu crnu večernju haljinu izrađenu od prozirnog tila, bogato ukrašenu čipkastim floralnim motivima koji su strateški raspoređeni duž cijele siluete. Haljina je bila asimetričnog kroja s jednim ramenom prekrivenim dramatičnim čipkastim detaljem, dok je drugo rame ostalo otkriveno, što je dodatno naglasilo ženstvenost i eleganciju.

Laura Gnjatović Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Pokorili crveni tepih: Sve je stalo kad su se Maja Šuput i Šime Elez pojavili na prestižnoj dodjeli nagrada!

Prozirni dijelovi haljine suptilno su otkrivali noge, stvarajući efekt senzualnosti, ali i profinjenosti, dok je slojeviti til padao uz tijelo i pratio svaki pokret. Laura je kombinaciju upotpunila minimalističkim sandalama s tankim remenčićima i malom večernjom torbicom sa sjajnim detaljima, čime je postigla savršenu ravnotežu između glamura i modernog stila.

Laura Gnjatović - 3 Foto: Extravagant/PR

Laura Gnjatović - 1 Foto: Extravagant/PR

Laura Gnjatović Foto: Josip Moler / CROPIX

Frizura podignuta u elegantnu punđu i naglašena šminka dodatno su zaokružile njezin izgled, dajući mu dozu holivudskog sjaja.

Uz spektakularnu scenografiju i performanse u pozadini, Laura Gnjatović još jednom je potvrdila status modne inspiracije, a njezin dolazak na Večernjakovu ružu zasigurno će se još dugo pamtiti.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Pobjednica MasterChefa nagrađena na poseban način, stiglo joj priznanje koje se ne viđa često

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Priča o snazi, disciplini i legendi: Tko je zapravo bio Chuck Norris?

Pogledaji ovo Celebrity Sve je spremno! Par iz MasterChefa odbrojava dane do ostvarenja velikog sna

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li da u Zagrebu postoji spomenik Chucku Norrisu? Evo gdje se nalazi!