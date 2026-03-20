Sve je spremno! Par iz MasterChefa odbrojava dane do ostvarenja velikog sna

Sanja i Sead Bojić, koji su se upoznali u MasterChefu, odbrojavaju posljednje dane do otvaranja svog lokala u Puli.

Omiljeni par iz MasterChefa Sanja i Sead Bojić nedavno su se odlučili na novu etapu u svojem profesionalnom životu - otvaranjem lokala kojeg su nazvali Pusa Food Lab.

Iako još nema dan otvaranja, simpatični dvojac je potvrdio svojim pratiteljima kako se vide uskoro.

Sada su otvorili i zasebnu stranicu na Instagramu, putem koje su se odlučili predstaviti novim mogućim pratiteljima.

"Mi smo srce i ruke iza PuSa Food Lab-a. Svaki dan kuhamo s ljubavlju, smijehom i strašću prema hrani koju želimo podijeliti s vama", napisali su u zajedničkoj objavi, predstavivši i sami sebe. Tako je Sanja za sebe napisala da je kreativna i uvijek znatiželjna u kuhinji te da voli istraživati nove okuse i spajati ih u savršene zalogaje. S druge strane, Sead je poručio kako je on praktični majstor detalja koji uvijek pazi da svaki zalogaj bude savršen i da se osjeti ljubav koju su u njega utkali.

Za kraj, pozvali su sve da im se pridurže na novom putovanju.

"Za nas, hrana je više od okusa – to je priča, doživljaj i način da se povežemo s vama. Dođite i osjetite toplinu našeg PuSa Food Lab – svaka porcija nosi našu strast i osmijeh!", napisali su Sanja i Sead, koji su se upoznali na setu i oženili krajem prošle godine.

Više o njihovoj ljubavnoj priči pročitajte OVDJE.

