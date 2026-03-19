Jednim izlaskom iz mora zaludjela je svijet, no njezin stvarni život daleko je od glamura

Iza blistave karijere Ursule Andress krije se život obilježen slavom, burnim ljubavima i teškim financijskim problemima u poznim godinama.

Ursula Andress, žena koja je jednim izlaskom iz mora u bijelom bikiniju zauvijek promijenila filmsku povijest, proslavila je 90. rođendan, ali iza glamura i statusa prve Bond djevojke krije se život pun uspona, padova i osobnih drama.

Rođena 19. ožujka 1936. u Švicarskoj, Ursula je odrasla u obitelji skromnijih prilika, no već je kao tinejdžerica pokazivala interes za svijet umjetnosti i mode. Sudbina joj se promijenila kada ju je otkrio fotograf, što ju je ubrzo odvelo u svijet modelinga i otvorilo vrata filmskoj industriji.

Njezina karijera eksplodirala je 1962. godine kada je utjelovila Honey Ryder u prvom filmu o Jamesu Bondu, "Dr. No". Legendarna scena izlaska iz mora učinila ju je globalnom ikonom, a za tu ulogu osvojila je i Zlatni globus za novu zvijezdu godine.

Uslijedile su brojne ponude, uključujući i pojavljivanje u parodiji "Casino Royale" te niz modnih i filmskih angažmana, uključujući i poziranje za Playboy, što je dodatno učvrstilo njezin status seks simbola.

Iako nikada nije nadmašila uspjeh filma o najpoznatijem britanskom špijunu, Ursula je nastavila graditi karijeru kroz niz filmova i kampanja. Glumila je uz velika imena i ostala prisutna u modnom svijetu desetljećima, iako se s vremenom sve više povlačila iz javnosti.

Njezin ljubavni život bio je jednako dramatičan kao i karijera. Već sa 17 godina bila je u vezi s oženjenim glumcem Danielom Gelinom, a kasnije je ljubila neka od najvećih imena Hollywooda, uključujući Jamesa Deana i Dennisa Hoppera. Udala se za redatelja Johna Dereka, no brak nije potrajao. Posebno je odjeknula njezina veza s Harryjem Hamlinom, s kojim je dobila sina Dimitrija – navodno nakon samo jedne noći strasti.

Nakon niza turbulentnih veza, Ursula se povukla iz javnog života i posljednjih desetljeća živi daleko od reflektora.

Danas Ursula Andress živi povučenim životom između Rima i Švicarske, daleko od svjetla reflektora koji su je nekad pratili na svakom koraku. Iako se oprostila od Hollywooda, njezin status prve Bond djevojke i jedne od najvećih ikona 20. stoljeća ostaje neizbrisiv.

Unatoč milijunskom bogatstvu koje je stekla tijekom karijere, njezina starost obilježena je ozbiljnim financijskim skandalom. Naime, podnijela je kaznenu prijavu protiv svog bivšeg menadžera, kojeg optužuje da je pronevjerio čak 16 milijuna funti njezina novca kroz sumnjive transakcije i kupnju umjetnina bez njezina znanja.

Glumica je priznala da je slomljena, da pati od nesanice i anksioznosti te da se osjeća izdano i iskorišteno.

Njezina priča podsjetnik je da čak i najveće zvijezde, iza blještavila i slave, često vode bitke za koje javnost tek kasnije saznaje.

